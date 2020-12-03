Лефортовский районный суд Москвы арестовал до 2 февраля гражданина России Анатолия Губанова, подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда. По неофициальной информации, задержанный работал в Центральном Аэродинамическом институте им. Жуковского.

Следствие считает, что Губанов мог передавать за границу сведения, составляющие государственную тайну, или "совершить иные действия, направленные против безопасности России, в пользу иностранного государства, организации либо их представителей". Материалы уголовного дела засекречены. По статье о госизмене обвиняемому грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Как отмечает агентство, человек с такой фамилией, именем и отчеством (Анатолий Александрович Губанов) работает в Московском физико-техническом институте (МФТИ), где читает курс по "практической аэродинамике высокоскоростных летательных аппаратов".

Доцент МФТИ Анатолий Губанов имеет ученую степень "кандидат технических наук".

В МФТИ подтвердили арест Губанова, который работает в Физтехе по совместительству. А его проблемы с законом связаны с основной работой, заявил "Интерфаксу" ректор вуза Николай Кудрявцев.

"Я дал поручение, чтобы разобрались, что там такое. Мне сейчас известно, что этот человек, у него другое место работы. Это не связано с Физтехом, с ним он имеет небольшую завязку. У него основное место работы другое, и это там у него проблемы", - сказал Кудрявцев.

Он также предположил, что постоянным местом работы подозреваемого является Центральный Аэродинамический институт им. Жуковского (ЦАГИ). На сайте ЦАГИ начальник отдела N 11, заместитель начальника НИО-2 Губанов А. А. фигурирует в качестве члена программного комитета от ФГУП "ЦАГИ".

Адвокат Губанова отказался от комментариев, отметив, что "вы интернет открыли и там все видите".

В окружении Губанова "Интерфаксу" рассказали, что удивлены арестом ученого. По словам собеседников агентства, он читал лекции в нескольких учебных заведениях и "пользовался уважением у студентов".

Ученый проектировал гражданский гиперзвуковой самолет

Арестованный Анатолий Губанов активно участвовал в международном проекте по разработке гиперзвукового гражданского самолета HEXAFLY-INT (High-SpeedEXperimental FLY Vehicles - Высокоскоростной экспериментальный летательный аппарат), сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Губанов, в частности, работал по проекту HEXAFLY-INT, участвовал в международных конференциях и в конференциях в России. В том числе занимался концепцией высокоскоростного пассажирского самолета на водородном топливе", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, в проекте принимали участие ученые из Нидерландов, Германии, Франции, Италии, Бельгии, Великобритании, России и Австралии. Проект был запущен в 2014 году.

Российские учёные в рамках проекта работали над аэродинамикой летательного аппарата: занимались производством моделей для эксперимента, трубными испытаниями, расчетными исследованиями.

При этом источник затруднился ответить на вопрос, связано ли задержание Губанова с HEXAFLY-INT.

Участие Губанова в проекте подтверждается данными из открытых источников и материалами СМИ.

В России за последние 20 лет уголовному преследованию и арестам подверглись свыше 30 ученых, пишет "Новая газета". Самые распространенные статьи, которые им инкриминировались - 275 (госизмена), 283 (разглашение гостайны) и 283.1 (получение незаконного доступа к гостайне) УК РФ. Реже их обвиняли по статьям о контрабанде и растрате.

2 декабря Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 21 тыс. евро физику Валентину Данилову, которого в 2004 году приговорили к 13 годам колонии по делу о госизмене. Компенсацию присудили за нарушение права на справедливое судебное разбирательство (ст. 6 Европейской конвенции о правах человека).