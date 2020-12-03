ВСЕ ФОТО Правительство официально рекомендовало Куликова на пост главы "Роснано" вместо Анатолия Чубайса

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Правительство утвердило директиву об избрании Сергея Куликова на пост председателя правления "Роснано" сроком на пять лет вместо Анатолия Чубайса. Ранее назначить Куликова на этот пост предложил президент РФ Владимир Путин

Пресс-служба Президента России Слухи об уходе Анатолия Чубайса появились после 23 ноября, когда премьер Михаил Мишустин объявил о реформе системы институтов развития, в рамках которой "Роснано" переходит под управление ВЭБ.РФ

id1974 / DepositPhotos Согласно директиве, представители государства в совете директоров обязаны проголосовать за досрочное прекращение полномочий Чубайса и избрание Сергея Куликова

Пресс-служба Президента России

Правительство утвердило директиву об избрании Сергея Куликова на пост председателя правления "Роснано" сроком на пять лет вместо Анатолия Чубайса. Ранее назначить Куликова на этот пост предложил президент РФ Владимир Путин.

"Правительство рекомендовало первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова на пост председателя правления УК "Роснано". Директива для представителей государства (владеет 100% акций компании) в совете директоров АО "Роснано" подписана вице-премьером Дмитрием Чернышенко", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Согласно директиве, представители государства в совете директоров обязаны проголосовать за досрочное прекращение полномочий Чубайса и избрание Сергея Куликова.

Сам Чубайс, выступая на IX Конгрессе предприятий наноиндустрии, заявил, что сегодня его последний день на посту главы "Роснано". "Сегодня на конгрессе состоится масса важных и, надеюсь, интересных заявлений, дискуссий. Но так случилось, что для меня это последний конгресс и последний день работы в компании", - сказал он. По данным источника ТАСС, совет директоров "Роснано" рассмотрит вопрос о смене руководителя до конца недели в заочной форме.

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Как напоминает "Коммерсант" "Роснано" было создано как госкорпорация "Роснанотех" в 2007 году, а в 2011 году, во время президентства Дмитрия Медведева, преобразовано в АО "Роснано". Задачей организации была реализация госполитики по развитию наноиндустрии и соинвестирование в перспективные нанотехнологические проекты. Инвестирование шло через фонды в 12 отраслях, в том числе химии, приборо- и машиностроении, биотехнологии, здравоохранении и так далее. Созданной в 2013 году УК "Роснано", управлявшей активами АО, бессменно руководил Анатолий Чубайс.

Объем инвестиций "Роснано" в проекты с участием партнеров составил 590 млрд руб., объем продаж - свыше 2 трлн руб. Среди удачных инвестпроектов "Роснано" значатся такие проекты, как "Хевел" (производство солнечных батарей и инвестиции в солнечную энергетику), "Метаклэй" (антикоррозийные покрытия), "Монокристалл" (синтетические сапфиры) и т. п.

Слухи об уходе Анатолия Чубайса появились после 23 ноября, когда премьер Михаил Мишустин объявил о реформе системы институтов развития, в рамках которой "Роснано" переходит под управление ВЭБ.РФ. Дальнейшее развитие карьеры Чубайса пока неизвестно. Ходят слухи о его возможном назначении в постоянное представительство РФ в ООН, но источники в МИД уверяют, что ничего подобного не слышали.

Источники РБК предположили, что Чубайса привлекут к проектам в Арктике, но сам политик это шутливо отвергал. "Я, конечно, очень люблю Русский Север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью, вовсе не повод назначать меня начальником Арктики", - сказал он. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует встречаться с Чубайсом в ближайшее время.

Коллеги Сергея Куликова в "Ростехе" позитивно отзываются о его перспективах в "Роснано", отмечая, что тот погружен в различные инновационные технологические и промышленные проекты, которые являются основным фокусом "Роснано", хорошо понимает отраслевую и продуктовую специфику, проявляет открытость к новым проектам и отличается "незамутненным взглядом". Сам он заявил на встрече с президентом, что на посту главы "Роснано" намерен превращать идеи в продукты, продажи - в контракты жизненного цикла с сервисом, а экспериментальные производства - в промышленные.

По словам источника "Коммерсанта" в правительстве, ситуация в "Роснано" - "одна из самых непростых", и будущему главе в первую очередь предстоит серьезный аудит и инвентаризация проектов компании, выявление убыточных и оценка инвестиционной привлекательности успешных вложений. Также необходимо "настроить правильную модель управления" в госкорпорации и разобраться с возможными принудительными закрытиями сделок по проектам, поскольку "Роснано" активно привлекала коммерческие кредиты в банках.

Путь Чубайса в политике и секрет его долгожительства в системе власти

В конце 1980-х Анатолий Чубайс, будучи выпускником Ленинградского инженерно-экономического института, организовал клуб экономистов-рыночников под названием "Перестройка". Многие из членов клуба, такие как Сергей Глазьев и Алексей Улюкаев, позже получили высокие должности в правительстве. Здесь же Чубайс познакомился с будущим министром финансов Егором Гайдаром и в 1991 году стал председателем госкомитета по имуществу в гайдаровском правительстве.

Чубайс был ключевым человеком в штабе Бориса Ельцина на выборах в 1996 году, а в начале нулевых участвовал в избирательных кампаниях "Союза правых сил" вместе с Борисом Немцовым и Ириной Хакамадой. В 2003 году он выступил с резким осуждением ареста главы ЮКОС Михаила Ходорковского. С уходом членов семьи Бориса Ельцина с государственных постов Чубайс постепенно отошел от активной политики.

Фамилия либерала-рыночника Чубайса в российском народе еще в 90-е стала нарицательной, а фраза "Во всем виноват Чубайс!" из пародии на Бориса Ельцина в юмористической программе "Куклы" на НТВ - крылатой, вспоминает Русская служба BBC.

Его критиковали как идеолога залоговых аукционов, по итогам которых крупная собственность за бесценок попадала в руки олигархов, которые в свою очередь помогали Кремлю в борьбе с коммунистами. С именем Чубайса связывали и дефолт 1998 года, обесценивший рубль. Весной 2005 года кортеж Чубайса пытались подорвать на мине и расстрелять. По делу о покушении проходил полковник ГРУ Владимир Квачков, которого оправдали несколько судов присяжных.

Чубайс был и главным идеологом реформы по приватизации и либерализации российского энергорынка: с подачи тогдашнего премьера Сергея Кириенко он возглавил РАО ЕЭС России. Реформу раскритиковали за рост тарифов и веерные отключения энергии неплательщикам, среди которых были оборонные, стратегические предприятия и больницы. В итоге было ликвидировано и само РАО ЕЭС, на месте которого возникли новые структуры.

Кроме того, отмечается, что за пять лет работы Счетная палата выявила в корпорации "Роснано" неэффективный менеджмент и финансирование заведомо провальных проектов, а лидер оппозиции Алексей Навальный на дебатах с Чубайсом обвинял того в "попиле бюджета". Секрет долгожительства Чубайса в российской системе власти связывают с тем, что именно он еще в 1997 году предложил взять Владимира Путина в администрацию тогдашнего президента Бориса Ельцина, охарактеризовав будущего президента как "сильного кандидата".