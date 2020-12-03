Прокуратура Москвы устроила внеплановую проверку московского отделения правозащитного центра "Мемориал" на предмет соответствия закону об НКО, сообщается в Twitter организации. Срок проведения проверки - со 2 по 29 декабря, указано в постановлении.

Юрист "Мемориала" Татьяна Глушкова отметила, что основания для проверки указаны формально, понять их нельзя. "Мы добивались в КС того, чтоб основания проверки указывались. Конституционный Суд в 2015 году поддержал нас, но фактически это не исполняется", - сказала она.

Сотрудники прокуратуры явились в "Мемориал" за час до запланированной пресс-конференции о новых законах, ограничивающих деятельность некоммерческих организаций. Проведение проверки поручено шестерым сотрудникам, среди них старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму, отмечает Znak.com.

Исполнительный директор ПЦ "Мемориал" Анна Добровольская рассказала The Insider, что правозащитникам в рамках проверки "нужно предоставить гигантский перечень документов, часть из которых попадают в категорию того, что обычно не спрашивают при таких проверках, - бухгалтерские отчетности, грантовые соглашения, учредительные документы".

По словам Добровольской, проверяющие также требуют предоставить все, что касается запросов в СМИ на комментарии экспертов "Мемориала". "Понятно, что такого не существует в природе, и ни одна организация ничего такого не хранит. Это документы, которых не может быть совсем никак", - подчеркнула она.

По ее мнению, сотрудники прокуратуры включили в список "все, что им пришло в голову, не думая о том, что этого может и не существовать в реальности". Правозащитники расценивают внеплановую проверку как давление и попытку ограничить работу центра. Требование документов, которые раньше при проверках никогда не запрашивались, Добровольская считает обкаткой того, "что будет происходить в будущем в отношении иностранных агентов".