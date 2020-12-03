Наемник ЧВК Вагнера Марат Габидуллин, давший интервью "Медузе", отозвал тираж своей книги мемуаров "В одну реку дважды", которую планировал выпустить в декабре под псевдонимом Дед Мартин.

Автор расследований "Сноба" о мировом рынке наемничества и частных военных услуг Александра Виграйзер пыталась сделать предзаказ книги в издательстве "Наемник", но ей сказали, что "автор дал стоп".

Журналистке сообщили, что тираж изъят, успевшим оформить предзаказ читателям обещают вернуть деньги. Из соцсетей издательства исчезли посты о мемуарах Габидуллина. Представитель издательства в разговоре с "МБХ медиа" не уточнил, почему автор решил снять книгу с публикации, и добавил, что Габидуллин против интервью журналистам.

"Автор сегодня позвонил и отказался публиковать книгу, это его право. Мы просто техническую сторону выполняем", - сказал собеседник портала в среду. Журналисты также обнаружили, что книга вагнеровца пропала из поиска на сайте электронной библиотеки "Литрес". Страницу книги можно найти через поисковики, но ее нет в продаже, обложка удалена, а оглавление недоступно.

Мемуары наемника до выхода в печать прочитала специальный корреспондент "Медузы" Лилия Яппарова, взявшая у Габидуллина интервью. Тот рассказал, что показывал черновик книги бизнесмену Евгению Пригожину, которого связывают с ЧВК Вагнера, и он попросил добавить целую главу вступления о становлении российского наемничества.

Габидуллин заявил, что хочет подтолкнуть Пригожина к реформированию ЧВК, "потому что нельзя так увлекаться секретностью: зачем себя самоистязать, когда весь мир знает?" Он также призвал привлечь к ответственности участников зверского убийства сирийца, из-за которых "про всех остальных думают, что они такие же кровожадные упыри".