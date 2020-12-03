Наемник ЧВК Вагнера Марат Габидуллин, давший интервью "Медузе", отозвал тираж своей книги мемуаров "В одну реку дважды"
 
Наемник ЧВК Вагнера Марат Габидуллин, давший интервью "Медузе", отозвал тираж своей книги мемуаров "В одну реку дважды"
Noir Military ''НЕНАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА'' НАЕМНИК / ВКонтакте

Наемник ЧВК Вагнера Марат Габидуллин, давший интервью "Медузе", отозвал тираж своей книги мемуаров "В одну реку дважды", которую планировал выпустить в декабре под псевдонимом Дед Мартин.

Автор расследований "Сноба" о мировом рынке наемничества и частных военных услуг Александра Виграйзер пыталась сделать предзаказ книги в издательстве "Наемник", но ей сказали, что "автор дал стоп".

Журналистке сообщили, что тираж изъят, успевшим оформить предзаказ читателям обещают вернуть деньги. Из соцсетей издательства исчезли посты о мемуарах Габидуллина. Представитель издательства в разговоре с "МБХ медиа" не уточнил, почему автор решил снять книгу с публикации, и добавил, что Габидуллин против интервью журналистам.

"Автор сегодня позвонил и отказался публиковать книгу, это его право. Мы просто техническую сторону выполняем", - сказал собеседник портала в среду. Журналисты также обнаружили, что книга вагнеровца пропала из поиска на сайте электронной библиотеки "Литрес". Страницу книги можно найти через поисковики, но ее нет в продаже, обложка удалена, а оглавление недоступно.

Мемуары наемника до выхода в печать прочитала специальный корреспондент "Медузы" Лилия Яппарова, взявшая у Габидуллина интервью. Тот рассказал, что показывал черновик книги бизнесмену Евгению Пригожину, которого связывают с ЧВК Вагнера, и он попросил добавить целую главу вступления о становлении российского наемничества.

Габидуллин заявил, что хочет подтолкнуть Пригожина к реформированию ЧВК, "потому что нельзя так увлекаться секретностью: зачем себя самоистязать, когда весь мир знает?" Он также призвал привлечь к ответственности участников зверского убийства сирийца, из-за которых "про всех остальных думают, что они такие же кровожадные упыри".