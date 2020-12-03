В настоящий момент есть проблемы с выдачей результатов тестов на коронавирус в течение 48 часов, однако Роспотребнадзор уже ставит задачу сократить это время до 24 часов, передает "Интерфакс".

Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1" (ВГТРК), за неполных 10 дней на горячую линию службы обратились почти 30 тысяч человек преимущественно за консультацией. Каждый восьмой жаловался на то, что ему не выдали результат в течение 48 часов от момента, когда материал поступил в лабораторию.

Попова отметила, что нужно разобраться, почему это произошло, и если есть виновные, то привлечь их к должной административной ответственности.

"Еще не все хорошо. Есть еще, к сожалению, не так мало - 12% всех обращений связано с нарушением срока выдачи результата. Здесь еще конечно нужно работать и не только над тем, чтобы достичь этих 48 часов, но чтобы этот срок был еще меньше", - рассказала Попова.

В настоящее время Роспотребнадзором установлен норматив для проведения ПЦР-тестирования на COVID-19 - его срок не должен превышать 48 часов. Президент РФ Владимир Путин поставил задачу сократить этот срок, назвав его слишком долгим.

Ранее Роспотребнадзор напомнил правила сдачи ПЦР-теста. Например, не стоит сдавать анализ сразу после еды или питья. В этом случае в пробирку попадет недостаточное количество инфицированных клеток, а пациент может получить ложноотрицательный результат.

Количество вируса в мазке снижает также применение любых очищающих средств для полости рта. Непосредственно перед сдачей ПЦР-теста не рекомендуется чистить зубы: антисептические компоненты, содержащиеся в зубной пасте, могут попасть в пробирку с мазком и в итоге помешать проведению анализа.

Специалисты подчеркивают, что минимум за три часа до взятия мазков из ротоглотки (зева) нельзя: принимать пищу, пить, чистить зубы, полоскать рот/горло, использовать спрей-освежитель для ротовой полости, жевать жевательную резинку, курить. До взятия мазков из носоглотки также минимум за три часа нужно воздержаться от промывания носа, использования спреев, мазей для носа. Кроме того, за два дня до взятия мазка нужно отказаться от употребления спиртных напитков.

Российские медики также сообщали, что на результат теста влияет и время его проведения. Если человек заразился недавно, то количество вируса может быть низким, и тест его не уловит. В то же время если человек болеет давно, у него уже может не оказаться вируса в зеве или в носовых проходах, так как развитие болезни будет проходить в нижних отделах дыхательных путей, пишет "Российская газета".