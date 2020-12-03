В России впервые за время пандемии выявлено больше 28 тысяч случаев коронавируса за сутки. Прирост составил 28 145 заболевших. Умерли за сутки 554 человека

Стопкоронавирус.рф В Москве подтверждено 7750 новых случаев COVID-19

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Евгений Самарин

В России впервые за время пандемии выявлено больше 28 тысяч случаев коронавируса за сутки. Прирост составил 28 145 заболевших. Умерли за сутки 554 человека. Всего в стране выявлено 2 375 546 заболевших и 41 607 умерших, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф".

В Москве подтверждено 7750 новых случаев COVID-19, это максимальный прирост с 28 ноября. Госпитализировано 1606 пациентов, на ИВЛ находится 451 человек. Умерли за сутки в столице 73 человека. В Петербурге выявлено 3692 новых случаев коронавируса, умерли 69 человек.

Из российских больниц за последние сутки выписано 29 502 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 859 851.

Новые случаи COVID-19 по регионам:

Москва - 7750

Санкт-Петербург - 3692

Московская область - 1193

Нижегородская область - 481

Республика Карелия - 472

Архангельская область - 399

Свердловская область - 382

Вологодская область - 359

Воронежская область - 353

Хабаровский край - 338

Ростовская область - 337

Красноярский край - 333

Пермский край - 307

Челябинская область - 298

Республика Коми - 291

Мурманская область - 286

Иркутская область - 271

Забайкальский край - 265

Ульяновская область - 261

Самарская область - 260

Саратовская область - 255

Республика Бурятия - 250

Волгоградская область - 249

Омская область - 247

Кировская область - 245

Республика Крым - 244

Приморский край - 235

Ставропольский край - 232

Алтайский край - 223

Ханты-Мансийский автономный округ - 220

Республика Саха (Якутия) - 214

Новгородская область - 213

Тверская область - 213

Ленинградская область - 210

Псковская область - 199

Томская область - 199

Ямало-Ненецкий автономный округ - 191

Калининградская область - 191

Ярославская область - 186

Новосибирская область - 186

Оренбургская область - 183

Республика Хакасия - 182

Удмуртская Республика - 179

Белгородская область - 177

Тульская область - 175

Кемеровская область - 173

Пензенская область - 171

Краснодарский край - 170

Курская область - 169

Тюменская область - 162

Ивановская область - 161

Орловская область - 153

Астраханская область - 153

Амурская область - 152

Калужская область - 151

Брянская область - 145

Смоленская область - 144

Республика Башкортостан - 141

Липецкая область - 140

Владимирская область - 140

Сахалинская область - 138

Костромская область - 135

Тамбовская область - 129

Республика Чувашия - 125

Чеченская Республика - 122

Рязанская область - 119

Республика Дагестан - 117

Республика Алтай - 107

Курганская область - 105

Республика Калмыкия - 98

Республика Адыгея - 97

Кабардино-Балкарская Республика - 97

Республика Тыва - 92

Карачаево-Черкесская Республика - 92

Республика Мордовия - 89

Республика Татарстан - 87

Республика Ингушетия - 85

Республика Северная Осетия-Алания - 79

Камчатский край - 78

Севастополь - 72

Республика Марий Эл - 49

Магаданская область - 43

Еврейская автономная область - 31

Чукотский автономный округ - 7

Ненецкий автономный округ - 1

