Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал досрочное увольнение Анатолия Чубайса с поста председателя правления "Роснано" "вполне естественным ротационным процессом", но не смог ответить на вопрос о его дальнейшей деятельности.

"Анатолий Борисович давно уже достаточно возглавляет "Роснано". Он, собственно, создавал "Роснано". И поэтому здесь скорее речь идет о ротационном процессе, вполне естественном", - сказал Песков, которого приводит "Медуза".

Он уклонился от прямого ответа на вопрос, как в Кремле оценивают деятельность Чубайса на этом посту, и лишь повторил, что во время видеовстречи с будущим новым главой "Роснано" Сергеем Куликовым Владимир Путин отметил важность самой компании в продвижении новых технологий.

Во время этой встречи президент, не вдаваясь в подробности, также упомянул "проблемные вопросы", требующие "особого внимания и со стороны руководства компании, и со стороны правительства". На вопрос журналистов, что имел в виду Путин, Песков ответил, что во всем мире подобные компании "неизбежно имеют определенный процент не выстреливших активов", "образуются определенные долги", но это "нормально абсолютно для такого вида деятельности".

"То же самое есть и у этой компании. Но в то же время есть и очень много важных достижений", - сказал пресс-секретарь главы государства. Тот факт, что Путин не встречался с Чубайсом и уходящего главы "Роснано" не было на представлении его преемника, Песков объяснил тем, что в графике президента такая встреча и не была запланирована, а четкого протокола касательно присутствия уходящего руководителя нет.

"То есть не то чтобы кто-то там отказался от встречи. Просто таких планов не было. <...> И, поймите, это абсолютно не означает, что у президента не было и нет контактов с Чубайсом. Они могут общаться по телефону и так далее", - пояснил Песков. Представитель Business FM заметил, что Путин, общаясь с Куликовым, ни разу не назвал имя Чубайса, и спросил, значит ли это, что к бывшему главе "Роснано" есть какие-то претензии.

По словам Пескова, президент "упоминал руководство" компании. "Не называл по фамилии - ну, это скорее, знаете, из теории конспирологии, на это не нужно обращать такого внимания", - заключил пресс-секретарь.

Ранее Чубайс в видеообращении к участникам IX Конгресса предприятий наноиндустрии объявил, что 3 декабря - его последний день работы в "Роснано". "Нам не стыдно посмотреть на то, что сделано. Мы добросовестно выполнили ту миссию, которую на себя взвалили. Да, конечно, ошибались. Да, конечно, что-то не получалось. Но несомненно и то, что индустрия [нанотехнологий] в России создана", - сказал он.

Источник "Медузы" в отрасли сообщил, что после "Роснано" Чубайс, возможно, займется вопросами "встраивания России в международную систему регулирования и предотвращения климатических изменений, включая снижение выбросов углекислого газа и перехода на возобновляемые виды энергии".