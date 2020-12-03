В Москве с 4 декабря открывается электронная запись на вакцинацию от коронавируса российской вакциной "ГамКовидВак" ("Спутник V"), сообщил в своем блоге мэр Сергей Собянин.

"По согласованию с правительством России, с целью обкатки огромного механизма массовой вакцинации мы открываем электронную запись на прививку для работников образования, здравоохранения всех форм собственности, а также для работников городских социальных служб, начиная с 4 декабря 2020 г.", - говорится в сообщении.

Накануне президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию в стране на следующей неделе и в первую очередь обеспечить прививками граждан из групп риска.

"В Москве создана вся технологическая и организационная цепочка вакцинации. Подобраны специализированные складские помещения, подготовлены рефрижераторы и холодильные емкости для доставки вакцины. Прививочные пункты оборудованы медицинскими холодильниками, персонал прошел специальное обучение", - рассказал Собянин.

Прививочные пункты начнут работать с 5 декабря. В специальном разделе о вакцинации на сайте мэрии уточняется, что к первоочередным группам риска относятся москвичи, которые по долгу службы ежедневно контактируют с большим количеством людей.

"Кроме работников медицинских или образовательных учреждений, не важно, частных или государственных, вакцинироваться смогут сотрудники городских социальных учреждений", - говорится в сообщении. При вакцинации нужно иметь с собой паспорт, полис ОМС и документ, подтверждающий факт работы в соответствующей отрасли или организации, например справку с места работы.

По словам Собянина, в ближайшие недели, по мере поступления больших партий вакцины, список категорий для записи на прививку будет расширяться, в итоге вакцинация станет доступна для всех жителей столицы.

Вакцина "Спутник V" двухкомпонентная и вводится в два этапа, но записаться надо будет только на первый - на второй запишут автоматически.

Прививку делают людям от 18 до 60 лет, без хронических заболеваний (к ним относятся заболевания почек и печени, сахарный диабет, болезни сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, заболевания легких, ХОБЛ, астма, иимунодефициты, аутоимунные заболевания, аллергии, экзема: полный список опубликован на сайте мэрии).

Противопоказаниями также являются беременность и кормление грудью. Вакцина вводится при условии, что прививаемый не участвует в клинических испытаниях препарата, прикреплен к московской поликлинике, не болел ОРВИ за две недели до и на момент прививки, не делал прививок в последние 30 дней.