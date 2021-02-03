Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску ООО "Московский школьник" взыскали около 88 миллионов рублей с Алексея Навального, Фонда борьбы с коррупцией и юриста фонда Любови Соболь

Moscow-Live

Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску ООО "Московский школьник" взыскали около 88 миллионов рублей с Алексея Навального, Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и юриста фонда Любови Соболь. Суд отклонил их кассационную жалобу, оспаривающую решение нижестоящих инстанций о взыскании этих денег после публикаций о деятельности "Московского школьника".

Как следует из определения суда, которое цитирует РИА "Новости", ВС РФ отклонил кассационную жалобу ответчиков, просивших передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам. "Судами детально исследованы юридически значимые обстоятельства спора, выводы о которых нашли отражение в содержании судебных актов, всесторонне изучены возражения и объяснения сторон, рассмотрены представленные ими доказательства, которым дана необходимая правовая оценка", - говорится в определении.

В ноябре 2019 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск "Московского школьника" о признании не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию 17 из 29 утверждений, которые были в видеоролике и публикации, посвященных организации питания в столичных школах и детских садах. "Московский школьник" и некоторые другие компании, которые занимаются поставками продуктов питания в столичные детские сады, школы, психдиспансеры, интернаты и другие учреждения, связаны с "поваром Путина" Евгением Пригожиным.

В конце 2018 года вокруг деятельности этих фирм разразился скандал. Тогда стало известно о массовом заражении дизентерией в детских садах. Под предлогом распространения ОРВИ закрыли на карантин детский сад при школе номер 2051, но в Сети появилась информация, что речь идет об эпидемии дизентерии, распространившейся как минимум в нескольких детсадах и вызванной некачественными продуктами. На следующий день в СМИ появилась информация о том, что в саду отравились 70 детей. Вскоре на карантин закрыли еще несколько детских учреждений, а в соцсетях появилось сообщение о том, что врачи, осматривавшие пострадавших посетителей детсадов, якобы ставят детям некорректные диагнозы, чтобы скрыть реальную картину происходящего.

В конце марта 2019 года стало известно, что за последние несколько лет к структурам Пригожина было подано 711 исков на сумму 899 млн рублей: от употребления некачественной еды пострадали воспитанники детских садов, пациенты больниц и санаториев, спасатели и военные. Но структуры "повара Путина" в ответ активно судятся с теми, кто выдвигает претензии к качеству их еды. Компании Пригожина выиграли каждый четвертый суд по 533 встречным искам на 2,9 млрд рублей.

Такой же иск был подан и к Алексею Навальному, Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) и юристу ФБК Любови Соболь. В октябре 2019 года арбитражный суд Москвы взыскал с каждого из них по 29,2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу пищевого комбината "Московский школьник". Суд также обязал Навального, ФБК и Соболь удалить сюжет и статью со своих сайтов и аккаунтов в соцсетях, а также опубликовать опровержение, которое должно было состоять из резолютивной части решения суда.

Через месяц Арбитражный суд Москвы произвел процессуальную замену, и в качестве взыскателя вместо ООО появился бизнесмен Евгений Пригожин, который выкупил у "Московского школьника" долг и получил право требования к должникам. Во исполнение решения суда приставы наложили арест на квартиру Навального.