Тимирязевский районный суд Москвы, рассматривающий дела в отношении задержанных, доставленных из ОМВД "Западное Дегунино" и "Восточное Дегунино", арестовал несовершеннолетнего школьника на семь суток.

Также суд арестовал более 20 задержанных на 10 суток. При этом к вечеру 3 февраля судьи стали арестовывать задержанных уже на 12 суток, сообщил "МБХ медиа" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

"Льготы получил лишь один гражданин Франции, оштрафованный на 15 тысяч рублей и несовершеннолетний школьник, получивший семь суток ареста. Ходатайства о вызове в качестве свидетелей сотрудников полиции, задерживавших людей, пачками отклоняются, людям, находящимся второй день без сна и нормального питания, отказывают в отложении судебного разбирательства, несмотря на позднее время (по состоянию на 21:30 судебные разбирательства не начинались у порядка 15 человек)", - сообщил Прянишников.

Кроме того, суд арестовал на 12 суток волонтера штаба Соболь Алену Китаеву, которую пытали в ОВД "Донской" при участии Алексея Окопного. Китаеву снова везут в ОВД "Донской", оттуда распределят в спецприемник, сообщает "Открытка".

Как рассказала координатор штаба Соболь Ольга Ключникова, сестру Китаевой Александру арестовали на 10 суток, признав виновной по ч. 6.1 ст. 202.2 КоАП (препятствование движению транспорта). Александра, по словам Ключниковой, подвергалась пыткам в том же ОВД.