По версии следствия, Сергей Фургал является организатором преступной группы, совершившей в 2004-2005 годах покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова

Мосгорсуд / ВКонтакте Фургал категорически отрицает свою вину

Мосгорсуд / ВКонтакте

Следственный комитет РФ предъявил обвинение в его окончательной редакции бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Как сообщается на сайте ведомства, Фургал обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом), пп. "а", "ж", "з", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой).

По версии следствия, Сергей Фургал является организатором преступной группы, совершившей в 2004-2005 годах покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова. "Причастность обвиняемого к совершению этих преступлений удалось установить в рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет, остававшихся долгое время нераскрытыми. В 2019 году тщательный анализ всех ранее собранных материалов в совокупности с результатами экспертных исследований и другими доказательствами позволил следствию сделать однозначные выводы о причастности Фургала и участников организованной преступной группы к вышеуказанным преступлениям, а также об их мотивах", - говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что решения об убийствах были связаны с продвижением коммерческих интересов Фургала и его соучастников. Так, с целью расширения бизнеса Фургал и его компаньон Николай Мистрюков открыли новые пункты по приему металлолома в Амурской области, где аналогичной предпринимательской деятельностью занимался Смольский. Он принимал товар по более высокой цене, создавая конкуренцию Фургалу.

Желая вытеснить Смольского с рынка, Фургал и Мистрюков требовали от него изменения цен и неоднократно провоцировали конфликты, а впоследствии приняли решение об устранении конкурента. В гараж, где находился потерпевший, были брошены две гранаты, одна из которых взорвалась рядом с его воротами. Вторая граната попала внутрь, но не взорвалась, и Смольский выжил, после чего снизил закупочные цены на металл. Исполнителем этого преступления стал некий Марат Кадыров, который задержан и арестован по обвинению в совершении особо тяжкого преступления.

Кроме того, Фургал и Мистрюков также организовали устранение Евгения Зори на почве длительного конфликта по поводу приобретенного Зорей железобетонного завода. "По указанию Фургала и Мистрюкова участниками организованной преступной группы предприниматель был убит", - сказано в обвинении, авторы которого уточняют, что это произошло за день до вынесения судебного решения в отношении спорного имущества. Исполнителем этого преступления выступил участник организованной группы Андрей Палей, который также находится под стражей и обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой). Чтобы пустить следствие по ложному следу, Палей имитировал внезапный конфликт с Зорей, в ходе которого и застрелил потерпевшего.

В обвинении также отмечается, что после убийства Евгения Зори Фургал и его деловые партнеры были задержаны в качестве подозреваемых, однако уголовное преследование в отношении них было прекращено ввиду недостаточности доказательств. При этом бывший сотрудник милиции Олег Булатов заподозрил своих компаньонов в организации этого убийства и впоследствии также был застрелен Палием.

"Причастность Фургала и других участников организованной преступной группы к убийствам и покушению на убийство подтверждается многочисленными показаниями потерпевших, свидетелей и самих обвиняемых, заключениями произведенных судебных экспертиз, а также иными доказательствами в их совокупности", - заключает СК.

Один из адвокатов Фургала Михаил Карапетян сообщил ТАСС, что его клиент категорически отрицает свою вину и будет допрошен по предъявленному обвинению в ближайшее время. Напомним, ранее Фургал заявлял, что его уголовное дело "политическое". Кроме того, экс-губернатор сообщал, что следователи оказывают на него давление. "Старший следователь дал мне понять, что если не признаю вину, к уголовной ответственности будут привлечены моя бывшая супруга и старшая дочь", - говорил Фургал.