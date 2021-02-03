Федор Худокормов

Открытые медиа / Twitter

У журналиста Федора Худокормова, которого на акции в поддержку Алексея Навального 2 февраля дубинкой ударил по голове сотрудник ОМОН Росгвардии, зафиксировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

"Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы, госпитализировать не стали. Я не знаю, что за сотрудник меня ударил, на нем даже не было нагрудного знака", - рассказал сам корреспондент Real View в интервью "МБХ медиа".

Как следует из видео Tekegram-канала Avtozak Live, ОМОНовец ударил Худокормова, когда тот снимал на видео, как полиция и Росгвардия разгоняют протестующих в Дмитровском переулке после оглашения в суде приговора Алексею Навальному. Журналист был в жилете "Пресса", а в руках держал видеокамеру. После удара дубинкой Худокормов упал на землю.

Нападение на журналиста Федора Худоркомова. Он пытался узнать, за что ОМОНовцы бьют другого человека и в итоге спровоцировал их агрессию.



Видео: Андрей Новичков / @sotavision. pic.twitter.com/B3aQMQCUm4 — SOTA (@SotaVision) February 2, 2021

Росгвардия уже сообщила, что проведет служебную проверку и оценит действия своего сотрудника, который ударил дубинкой журналиста. "Будет проведена служебная проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка", - сказал собеседник ТАСС. Кроме того, к выяснению ситуации с оператором подключится омбудсмен Москвы Татьяна Потяева. "Это же в сети выложено. Есть такая информация. Все, что попадает в сеть, что мы видим своими глазами, по всем вопросам всегда делаем запросы. А если человек обращается к нам, то это уже более глубокая проработка всех тем. Держу на контроле", - сообщила она РИА "Новости".

После случившегося глава Союза журналистов России Владимир Соловьев напомнил об ответственности сотрудников правоохранительных органов за нападение на журналистов и их задержание. "Еще раз хочу напомнить, нельзя бить журналистов в жилетах. И еще раз будем каждый случай разбирать. Еще раз хотим предупредить об ответственности правоохранителей в случае, если действительно целенаправленно журналисты получат физические повреждения или будут надолго задержаны", - подчеркнул он.

Член Профсоюза журналистов и работников СМИ Софья Русова сообщила "Открытым медиа", что во время процесса над Алексеем Навальным и после него в Москве было задержано 22 журналиста, один был избит. Большинство задержанных отпустили в течение двух часов. По Санкт-Петербургу профсоюзу известно пока только об одном задержанном 2 февраля журналисте, сообщений о применении к ним силы не поступало, отметила Русова.

В числе задержанных оказался корреспондент "Открытых медиа" Дмитрий Никитин. Ему вменяется нарушение порядка проведения массовых мероприятий (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП, карающая за создание помех движению транспорта). Никитин освещал акцию протеста и был задержан сотрудниками ОМОНа, хотя при себе у него были пресс-карта, редакционное задание и жилет с надписью "Пресса". Ночь он провел в отделе МВД по Головинскому району Москвы, ему грозит до 15 суток ареста. В суд корреспондента доставили в наручниках.

В ОВД "Измайлово" на ночь оставили 49-летнего журналиста с астмой и диабетом, недавно перенесшего коронавирусную инфекцию в тяжелой форме. Имя журналиста не называется, однако в числе оставленных на ночь значится некий Павел Долгов. Задержанных журналисток "Важных историй" Екатерину Аренину и The Bell Валерию Позычанок и Анастасию Стогней отпустили из ОВД "Орехово-Борисово" без составления протокола.

"Нас троих отпустили как журналисток, очень долго разбирались. У всех из автозака отобрали телефоны. Снимают отпечатки. Кто-то в какой-то момент кричал "Убивают-убивают!" - мы не видели, кто это был, и что дальше с этим человеком, тоже не знаем. Адвоката к задержанным не пускают уже больше двух часов", - передают "Важные истории" слова Арениной.

Кроме того, отпустили журналистов SOTA Анну Лойко, Руслана Терехова и Артема Кригера. Кригеру сотрудники полиции принесли извинения. Также отпустили корреспондента "Дождя" Василия Полонского и повторно задержанного автора телеграм-канала Avtozak LIVE Максима Кондратьева.

Корреспондента газеты "Наш Север" Виталия Акимова, который находится в ОВД "Останкино", увели от остальных задержанных и допросили о том, сколько он зарабатывает, чем занимается на работе, какие у него политические взгляды. Об этом сообщает само издание.

"Наш север" пишет, что у Акимова проверяют соцсети и уговаривают его "непонятно в чем сознаться". Что ему вменяют, также неизвестно. Журналиста задержали, когда он работал на акции на Тверской. До этого его задерживали у Мосгорсуда во время заседания по делу Навального, но отпустили без составления протокола.