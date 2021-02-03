Старший лейтенант полиции Сергей Римский уволился из УМВД России по Ивановской области после того, как услышал решение Симоновского райсуда о замене Алексею Навальному условного срока на 2 года и 8 месяцев колонии по делу "Ив Роше".

Издание IvanovoNews опубликовало приказ об увольнении Сергея Римского со службы, где он работал инспектором изолятора временного содержания, он датирован 2 февраля.

Отмечается, что в конце осени 2020 года должность Римского сократили, однако ему предложили на выбор другие должности в УМВД. Тем не менее мужчина решил покинуть службу в органах.

Ивановец опубликовал видеообращение, в котором рассказал о причинах своего поступка. "Для меня никогда не было важно, на чьей стороне сила. Для меня было важно лишь то, на чьей стороне право. И подобные приговоры я не могу назвать правосудием. Это настоящее насмехательство над ним. Власть демонстративно идет на беспредел, осуществляя политические репрессии в чистом виде", - заявил Римский в своем видео. По его мнению, с этого дня "нельзя оставаться в стороне" и все "поделено на черное и белое".

"Я всегда занимал жесткую позицию, что закон в деятельности полиции превыше всего. Но, к сожалению, сотрудники с такими принципами, поэтому их либо увольняют по отрицательным основаниям, как бывшего участкового Курской полиции Руслана Агибалова, который был уволен за публичную поддержку Навального, либо сокращают, как меня или @zimatatiana. Сегодня был мой последний день службы в органах внутренних дел", - сообщил Римский.