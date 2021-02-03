Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-служба Президента России В статье российских ученых говорится, что препарат обладает "высокой эффективностью, иммуногенностью и хорошей переносимостью среди добровольцев возрастом в 18 лет и старше"

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "очень важной" публикацию в авторитетном медицинском журнале The Lancet о промежуточных итогах третьей фазы клинических испытаний вакцины "Спутник V".

В статье российских ученых говорится, что препарат обладает "высокой эффективностью, иммуногенностью и хорошей переносимостью среди добровольцев возрастом в 18 лет и старше".

По мнению Пескова, публикация журнала подтвердила оправданность ускоренной регистрации "Спутника V" в России, а также "весьма убедительно продемонстрировала надежность и эффективность российской вакцины". Безопасность российской вакцины в Кремле считают "абсолютно доказанной", при этом информацией о том, получил ли прививку президент России Владимир Путин, пока не делятся. Песков обещал, что глава государства сам расскажет об этом, когда вакцинируется.

С начала года президент как будто стал чаще "выходить в люди": он приезжал на Рождество в Новгородскую область купался в проруби в Крещение, лично присутствовал на открытии дорожной развязки в Химках, вручил патриарху Кириллу традиционные белые розы в годовщину его интронизации и возложил цветы к могиле Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище в 90-летнюю годовщину со дня рождения первого президента РФ.

Однако на деле, по подсчетам "Открытых медиа", Путин в январе и декабре появлялся на публике не чаще, чем полгода назад. Большинство встреч он проводит либо в своих резиденциях в Кремле и Ново-Огарево один на один, либо по видеосвязи, и число таких встреч с лета 2020 года тоже остается одинаковым.

В декабре прошлого года берлинская клиника "Шарите", где лечился Алексей Навальный, опубликовала в Lancet подробное описание клинической картины его состояния после отравления и еще раз подтвердила, что его отравили ингибитором холинэстеразы, а в крови политика было выявлено фосфорорганическое нервно-паралитическое вещество из группы "Новичок".

Медики отметили, что Навальному повезло вылечиться и восстановиться во многом из-за хорошего состояния здоровья до отравления, что опровергает выдвинутые в России версии о том, что у политика были диабет или панкреатит либо он изнурял себя диетой. "Мы медицинские издания не читаем", - прокомментировал публикацию "Шарите" в Lancet Песков.

Журналисты отметили, что после выхода этой статьи информация по ситуации с Навальным появилась в публичном доступе, но пресс-секретарь Путина не согласился с этим, заявив, что "запрашиваемую" информацию Москва по-прежнему не получила.