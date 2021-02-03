Москва после оглашения приговора Алексею Навальному, 2 февраля 2021 года

Рупор Москвы / YouTube

Сотни представителей общественности России, правозащитники, деятели культуры, науки, представители СМИ и просто граждане Российской Федерации обратились с открытым письмом к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву, министру юстиции России Константину Чуйченко и уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой в защиту прав задержанных на последних акциях протеста.

В этом обращении, составленном журналистом и правозащитником Зоей Световой, адресатов просят "обратить внимание на вопиющее нарушение закона и российской Конституции, которое стало очевидным в последние недели", и призывают их разобраться с "порочными практиками", применяемыми сотрудниками полиции, ОМОН и Росгвардии в отношении участников мирных массовых акций протеста.

"Задержания происходят максимально жестко, жестоко, сотрудники правоохранительных органов часто произвольно задерживают людей, некоторые из которых не участвуют в акциях протеста, являясь обычными прохожими. Задержанных везут в отделения полиции и там повсеместно нарушается закон и российская Конституция. Адвокатов и правозащитников не допускают к задержанным, ссылаясь на закрытие ОВД в связи с проведением плана "Крепость". А согласно ведомственным инструкциям в отделении полиции вводится план "Крепость", когда этому конкретному отделению полиции угрожает взрыв или террористический акт... Во время проведения плана "Крепость" сотрудники СК и ФСБ проводят допросы задержанных граждан без адвокатов", что грубо нарушает Конституцию России, УПК РФ и Закон о полиции, говорится в открытом письме.

- Более 130 человек пострадали от полицейского насилия во время протестов: пытки, издевательства, запугивание (ВИДЕО)



"Задержанные оказываются без защиты, известны случаи, когда в нарушение закона у них берут отпечатки пальцев, хотя это не является обязательным. Также известно, что у задержанных отбирают телефоны, не дают позвонить родным, хотя это является грубым нарушением закона", - отмечается в письме.

"Просим Вас незамедлительно разобраться с этими порочными практиками. Иначе получается, что руководство столичной полиции по сути отменило УПК РФ, Конституцию России и Закон о полиции. И вы, министры российского правительства, и вы, уполномоченный по правам человека, оказались не в курсе этих беспрецедентных событий", - сообщают подписанты открытого письма.

Среди тех, кто поставил свою подпись под этим обращением, - Жанна Немцова, Марат Гельман, Леонид Гозман, учредитель Театра.doc Иван Угаров, писатели Лев Рубинштейн, Сергей Гандлевский, Наталья Громова, актрисы Чулпан Хаматова, Елена Коренева, Юлия Ауг, а также члены Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ), члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и многие-многие журналисты.

Зоя Светова, журналист, член ОНК города Москвы с 2008-2016 годов

Андрей Волна, врач

Ксения Ларина, журналист

Жанна Немцова

Марат Гельман

Елена Чекалова

Анна Григорьева

Рита Таказова

Виталий Манский

Чулпан Хаматова, актриса

Олег Лекманов

Елена Коренева, актриса

Юлия Ауг, режиссер, актриса

Ира Паперная, завлит, театральный критик

Ирина Голицына

Леонид Гозман

Андрей Нечаев, профессор

Алексей Федорченко

Елена Суркова

Александра Иванова, журналист

Ирина Кравцова

Юли Силаева, актриса

Татьяна Рудина

Елна Волжина, учитель

Людмила Шемракова

Руслан Соснин

Екатерина Двигубская, режиссер

Татьяна Анциферов, певица

Елена Лунгина

Варвара Пушкарская

Вадим Кондаков

Елена Сунюкова

Даниил Иванов, фотограф, дизайнер

Мария Варденга, сценарист, редактор

Наталья Никольская, Москва

Валерий Безносенко, врач

Наталья Казанцева

Мария Петрова

Марина Граборова, психолог

Ирина Смирнова, Москва, независимый аудитор

Марина Груздева

Наталья Смирнова, пенсионерка

Николай Подосокорский, публицист

Елена Панфилова

Александр Молчанов, сценарист

Марина Степанова, писатель

Евгения Шерменева, театральный продюсер

Леонид Гозман

Алексей Торгашев, научный журналист

Елена Реплик, президент благотворительного фонда "Найди семью"

Оксана Челышева, журналист

Ольга Яблонская, искусствовед

Глеб Море, журналист, историк

Наталья Громова, писатель

Нина Рябушкина (Нэнси Энская), Петербург

Руслан Лошаков, философ

Всеволод Лисовский, ЦТИ "Трансформатор"

Лев Тимофеев, писатель

Елена Николаевская

Филипп Дзядко, редактор

Татьяна Левина, искусствовед

Виктория Иноземцев, писатель

Анастасия Патлай, театральный режиссер

Николай Александров, журналист

Александр Верховский, член СПЧ

Мария Карельская, бизнесмен

Ксения Иванова

Наталья Мавлевич, переводчик

Ирина Сурат, переводчик

Дмитрий Васильев

Ольга Корсакова, продюсер Liquid Theatre

Андрей Ростовцев

Александр Гронский

Ревекка Беларева, художница

Дина Годер, театральный критик

Полихович Алексей Анатольевич

Елена Гонсалес-Родригес

Алексей Пономарев

Иван Угаров, учредитель Театра.doc

Андрей Сарабьянов

Наталья Бруни

Елена Сарабьянова

Вера Кричевская, режиссер

Сергей Лебедев, писатель

Светлана Свистунова, журналист

Арина Бородина, журналист

Лев Рубинштейн, писатель

Светлана Анохина, журналист

Сергей Анатольевич Никольский, доктор философских наук

Дарья Соболева, социолог

Анна Николаевна Львова, театральный художник, учитель

Александр Рубинин, художник

Борис Долгин

Ирина Языкова, искусствовед

Сергей Голубых

Рита Таказова

Марина Воронцова, учитель

Юлия Парпулова

Василий Вайсенберг

Максим Мартемьянов, журналист, сценарист

Анастасия Дагаева, журналист

Дмитрий Андреев

Феликс Шведовский, журналист

Алексей Макушинский, писатель

Анна Карельская

Наталья Григорьева

Наталья Ким, преподаватель, писатель

Ольга Качуровская, модельер

Светлана Сергиенко

Наталь Лесскис, учитель

Елена Радковская

Анна Резников

Александр Капырин, пенсионер

Марина Голубовская, редактор

Лариса Никитин

Татьяна Новик, медиа-аналитик

Ольга Пашкова, историк

Елена Воскобойникова, пенсионер

Елена Абдуллаева, член ОНК 2013-2016 гг.

Елена Букварева

Константин Исааков, тревел-журналист

Григорий Пасько

Тамара Эйдельман

Ольга Оболенская, редактор

Александр Оболенский, доктор юридических наук

Эла Знаменская

Наталья Крайнова

Галина Ельшевская, искусствовед

Наталья Болтянская, журналист

Елена Якович

Артем Александрович Шамардин, Оренбург

Елена Коломбо

Анастасия Самохина

Ольга Игнатович

Елена Тришина, журналист

Елена Маетная, журналист

Владимир Комиссаров

Евгений Гершкович, искусствовед

Дарья Данилова, журналист

Наталья Сафонова, инженер

Ольга Слободская

Ирина Щербакова, историк

Анна Федорова, пенсионер

Наталья Фокина

Андрей Малыгин, полковник запаса

Наталья Носова

Павел Пушнов

Валентина Алексеевская, пенсионер, учитель

Светлана Курочкина

Наталья Яворская

Марина Рулевая, музыкант

Ирина Квасневская

Мария Михайлова, редактор

Анна Качуровская

Елена Мохова

Виктория Рассветная

Елена Скударь, пенсионерка

Инна Уракчеева

Татьяна Магонина, врач

Ольга Байкова, Пермь

Софья Диккманн, врач

Надежда Барынина, пенсионер

Ольга Галицкая, приморский край, Луганск

Светлана Красовская

Анна Лукьянова, научный сотрудник

Александра Решетова

Лариса Мелихова

Марина Мининкова, пенсионер

Марина Мерескина

Ольга Семенова

Артем Файзулин, индивидуальный предприниматель

Наталья Бочкарева, редактор

Наталья Дзядко

Виктория Мочалова, филолог

Евгений Дебрянская, Москва

Анна Островская, культуролог

Вера Короткова, доцент, декан

Светлана Спирина

Юлия Каим, Санкт-Петербург

Лариса Францек

Мария Никольская

Нина Хабарова, театральный продюсер

Елена Соколова

Марина Дмитровская, театральный критик, профессор

Олеся Гонсеровская, художница

Ира Андреева

Татьяна Плетнева, Москва, пенсионер

Екатерина Плютинская, архитектор

Светлана Гусятина, музыкант

Екатерина Арутюнова, юрист, Москва

Лариса Фетисова, Воронеж

Анна Александровна Перевалова, научный сотрудник, биолог

Алла Буркова

Елена Эфрос, Санкт-Петербург, координатор гуманитарного проекта "Сказки для политзаключенных"

Нина Катерли, писатель

Санкин Леонид Владимирович, Ростов-на-Дону

Клариэта Ажардо, поэт, композитор-песенник

Андрей Бильжо

Алиса Колесова, клинический психолог

Султан Загидуллин

Сергей Гандлевский, писатель

Наталья Митюшина, врач

Ирина Крылова

Яна Пальчикова, психолог

Ольга Никифорова, театровед, драматург

Нина Жировая

Ольга Зубова, преподаватель

Алексей Игоревич Савольский

Татьяна Стеклова, профессор

Николай Бельдюгин, курьер

Ольга Московцева

Салават Нигматянов

Екатерина Сон, предприниматель

Елена Козлова

Анна Григорьева

Екатерина Сярая

Лини Хадсон

Татьяна Кулакова

Екатерина Макаренко

Алла Федотова, пенсионер

Тигран Малхасян, художник

Ирина Чаплыгина, преподаватель, экономист

Людмила Михайловна Атабаева

Аркадий Меграбян

Сергей Шишлов

Алиса Зимова, оператор

Татьяна Калинина

Татьяна Позднева

Ольга Буря, психолог

Валентина Лукшина

Елена Бондаренко

Сергей Никуличев

Мария Булатова, искусствовед

Дарья Решетникова, музейный работник

Александра Мамулина

Елена Хомутова, редактор

Ольга Дьяконова

Виктория Попова

Андрей Дроздов

Ирина Баужадзе

Мария Береславская

Елена Тихонова

Светлана Каткова

Антон Викторович Помящий

Галина Темчина, психолог

Виктор Шульгин, пенсионер

Александр Серкин, учитель

Марина Сажина

Кирилл Кузнецов, фермер

Наталья Сметанина

Татьяна Чуфистова

Андрей Савин

Елена Дзюбина

Инна Эдуардовна Варда

Кристина Боровикова, финансист

Мария Казачкова

Мария Артамонова

Виктория Севрюкова, художник

Анна Гадалова, писатель

Алексей Карелин, композитор

Ольга Антонова

Элина Рахимова, филолог, Москва

Сергей Васильев, врач

Людмила Баланчина

Диана Чистякова, переводчик

Марина Брегер

Елена Петровна Ермоленко

Диана Шалаева, переводчик

Иван Щукин, художник

Николай Фокин, инженер

Ольга Нехем, юрист

Анна Шибарова, преподаватель

Дмитрий Василевич Доценко, преподаватель

Оксана Яншина

Пинчук Татьяна, музейный сотрудник,

Ольга Гезь

Екатерина Суркова, преподаватель

Лариса Зорина, врач

Сергей Воронков, музыкант

Марина Сердюкова

Ирина Дмитриева

Александр Черняев, профессор, д.т.н.

Сергей Филенко, плотник, писатель

Екатерина Антипова, специалист по маркетинговым коммуникациям

Михаил Калинин, врач

Светлана Васко

Елена Матвеева

Евгений Осин, психолог

Наталья Морозова

Сергей Пищиков, режиссер

Татьяна Песляк, пенсионерка

Евгений Беляков, психолог

Марина Корнакова, театровед

Андрей Приклонский, артист, певец

Арий Романов

Александра Сорокина, фрилансер

Сергей Александрович Комарост

Алена Пестова

Евгений Комаров, журналист

Игорь Степанов

Наталья Саунина

Катерина Беленкина, искусствовед

Мария Бурас

Марина Поливанова, психолог

Владислав Солошенко, Полтава

Ольга Феликсовна Леонова, Москва

Алла Шевелкина, журналист

Нина Литвинова, биолог

Елена Русакова, психолог, муниципальный депутат

Елизавета Александровна Бонч-Осмоловская, биолог

Мариа-Луиза Тирмастэ

