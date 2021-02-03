Алексей Навальный на заседании Московского городского суда, 2 февраля 2021 года

АГН Москва / Пресс-служба Мосгорсуда

В случае вступления в законную силу решения Симоновского суда, который накануне заменил Алексею Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" на реальный и отправил его в колонию на 2 года и 8 месяцев, заключенного могут этапировать к месту отбывания наказания в ближайшие недели. А там Навальному предстоит пройти еще и повторный 15-дневный карантин.

Когда 17 января Навальный прибыл в Россию, и суд вынес решение о его аресте на 30 суток за нарушение режима условного заключения, то оппозиционера уже помещали на двухнедельный карантин в трехместную камеру в СИЗО "Матросская тишина". Если решение Симоновского суда вступит в силу (сейчас адвокаты готовят апелляцию), то Навального вновь отправят на 15-дневный карантин.

"После этапирования в колонию Навальный пройдет первичный медицинский осмотр, после чего будет помещен в камеру карантинного отделения", - сказал собеседник РИА "Новости". Он добавил, что осужденного рекомендуется направлять в исправительную колонию поближе к месту жительства его семьи, однако окончательное решение принимает ФСИН в зависимости от наличия свободных мест.

Стандартная продолжительность карантина в колонии составляет 15 суток. За это время у осужденного могут выявить серьезные заболевания и принять решение о его лечении. Результаты медицинского контроля обязательно заносятся в личную карточку арестанта.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) по защите прав человека в местах принудительного содержания, в СИЗО N1 сейчас "адекватные" условия содержания. У Навального "камера хорошая, освещения достаточно, тепло, есть телевизор и радио". По словам ответственного секретаря столичной ОНК Алексея Мельникова, Навальный оформил подписку на периодические издания, чтобы получать новости и быть в курсе событий.