Обстановка у здания Мосгорсуда, 2 февраля 2021 года

Радио Свобода / YouTube

Многие российские знаменитости с возмущением отреагировали на постановление Симоновского суда, отправившего Алексея Навального в колонию. Среди тех, кто публично поддержал оппозиционера - актеры, режиссеры, блогеры, политики.

Накануне районный суд в Москве по просьбе ФСИН заменил условный срок оппозиционера Алексея Навального на реальный. Судья посчитала, что политик нарушал правила условного осуждения и потому должен отбыть в колонии оставшиеся 2 года и 8 месяцев.

Как сообщает Русская служба BBC, многие комментаторы отметили несправедливость судебного процесса и выразили разочарование в российском правосудии.

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Теннисист Евгений Кафельников высказался в своем Twitter: "Я никогда не мог и в страшном сне представить, что через 20 лет после моего триумфа на ОИ в Сиднее мне будет так стыдно за происходящее в моей родной стране в данное время. Точка".

"Для меня лично это означает практически трагическое разочарование в состоянии, в котором находится российский закон, российская власть и граждане России. Это прямой вызов, брошенный всем гражданам России: совершенно очевидна сфабрикованность этого дела. Это очень печально, что у нас такая страна. И мне просто очень жаль Алексея и его жену", - сказал BBC театральный режиссер Иван Вырыпаев.

Телеведущая Ксения Собчак написала пост в Instagram, в котором назвала суд "вопиюще несправедливым" и сравнила дело "Ив Роше" с делом Михаила Ходорковского по ЮКОСу. "Это политическое дело, и любому человеку это ясно. Ведь еще два года назад Навальный получил от российского правительства 4 миллиона рублей компенсации по этому делу. И казалось, это была логичная точка во всей истории. Но нет - достали старое дело, предъявили нелепое обвинение", - заявила Собчак.

Актриса Александра Бортич в своем Instagram опубликовала такое сообщение: "Знаете, что это? Это попытка напугать нас. И сказать - смотри, с тобой будет то же самое. С кем угодно будет то же самое. Но правда в том, что действительно нельзя посадить всех. Нельзя посадить всю страну. Да, мне тоже страшно. Но правда и любовь сильнее этого страха. Мы все вместе - сильнее".

"Все прекрасно понимали, что так и будет, однако всё равно какая-то часть внутри будто бы потухла, как только я услышал приговор. Видимо, до последнего теплилась надежда хоть на какую-то видимость адекватного судебного процесса", - сказал в Twitter комик и блогер Данила Поперечный.

"Посадили, не выдержав невиданной прежде наглости: он вернулся. Он не вступил в бессловесный сговор с ГБ. А они дали ему шанс "мирного" по их логике исхода. Он вернулся. Он положил на все их размены, экивоки и угрозы", - написал в Instagram актер Максим Виторган.

Актриса Татьяна Лазарева опубликовала в своем Instagram видео: "К сожалению, то, что происходит сейчас - это абсолютное зло, абсолютное беззаконие. И тем более печально, что это происходит в нашей с вами стране. Но хорошая новость в том, что за эти годы выросло очень много сильных, осмысленных людей. Проросли ростки того труда, который все эти годы совершал Алексей".

Бизнесмен Михаил Ходорковский написал в своем Telegram-канале: "Дорогие Алексей и Юлия, я лучше многих понимаю, как вам сейчас непросто. Хотя решение вы, конечно, ожидали. Верю, вы выдержите очередное испытание с честью!"

Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова опубликовала в Instagram пост: "Моя поддержка смелому Алексею Навальному, который готов жертвовать собой ради прекрасной России будущего, сильнейшей и прекрасной Юле Навальной, чудесной суперумнице дочке Даше Навальной, крутому сыну Захару и брату Леши Олегу, художнику с самым заразительным смехом в мире".

"Юле - терпения и сил. Алексею - стойкости и мужества. Мы с вами. Никто не собирается сдаваться. Все только начинается", - написал в "Твиттере" бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

"Навальный, конечно, обязательно станет президентом России", - прокомментировал решение суда в Twitter издатель "Медиазоны" Петр Верзилов.