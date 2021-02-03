ВСЕ ФОТО 1,4 тысячи человек задержаны в 11 городах России после объявления приговора Навальному

Стоп-кадр видео Радио Свобода / Youtube.com После объявления приговора в Москве и в Петербурге начали задерживать людей, вышедших в знак протеста против приговора Навальному

Стоп-кадр видео Рупор Москвы / Youtube.com Задержанным вменяют административные статьи о нарушении правил участия в акциях (ст. 20.2 КоАП), им грозят штрафы от 10 до 300 тысяч рублей и арест от 15 до 30 суток

Стоп-кадр видео Рупор Москвы / Youtube.com

2 февраля Алексею Навальному заменили условный приговор по делу "Ив Роше" на реальный срок. С учетом домашнего ареста Навальный должен будет отбыть 2 года 8 месяцев в колонии общего режима. После объявления приговора в Москве и Петербурге начались акции протеста и задержания, сейчас известно о 1408 задержанных. Об этом пишет ОВД-Инфо.

Утром 2 февраля у здания Мосгорсуда выставили оцепление и еще до начала процесса стали задерживать пришедших поддержать Алексея Навального, а также журналистов.

Вечером в Петербурге ОМОН и автозаки выставили у Гостиного двора, силовики заняли Дворцовую площадь и Малую Садовую. В Москве перекрыли Красную площадь и все центральные улицы, куда стянули большое количество омоновцев и автозаков. На центральных станциях метро журналисты заметили силовиков в боевой экипировке. Сообщалось об омоновцах в экипировке, едущих в вагонах метро.

После объявления приговора в Москве и в Петербурге начали задерживать людей, вышедших в знак протеста против приговора Навальному. Как и во время акции протеста 31 января, омоновцы активно применяли электрошокеры и избивали мирных протестующих. На данный момент известно о не менее чем 1408 задержанных в 11 городах России, большая часть задержанных приходится на Москву и Петербург.

Количество пострадавших пока неизвестно, но журналисты опубликовали видеозаписи, на которых силовики бьют дубинками и шокерами мирных протестующих. Во время вечерних акций протеста в Москве задержали журналисток The Bell и "Важных историй", несмотря на пресс-карты и редакционные задания. Корреспондента портала "Наш Север" более часа допрашивали в отделе района Останкино о работе, заработной плате и политических взглядах.

Задержанным вменяют административные статьи о нарушении правил участия в акциях (ст. 20.2 КоАП), им грозят штрафы от 10 до 300 тысяч рублей и арест от 15 до 30 суток.

В Москве в Столешниковом переулке люди стояли с поднятыми руками и скандировали, что они без оружия. В ответ омоновцы начали избивать протестующих. Кроме того, ОМОН останавливал и просил выйти из машин водителей, которые сигналили в поддержку протестующих.

В Омске полиция задержала некоего Ивана Нагорного и двух его друзей. Сотрудники приехали домой к мужчине и отвезли задержанных в отдел полиции. Задержание объяснили призывами к массовым беспорядкам и выходу на акцию 2 февраля.

В Петербурге задерживали случайных прохожих, которые пытались пройти в метро. Станция оказалась закрыта, а омоновцы начали сгонять людей в автозаки. Тем, кто отказался пройти добровольно или пытался пройти в метро, угрожали шокером. Как минимум одного мужчину ударили током: он пытался узнать, за что его задерживают. В одном из автозаков полицейские забрали у задержанных паспорта.

Многочисленные нарушения отмечены и в ОВД. Так, в ОВД "Измайлово" оставили на ночь 49-летнего журналиста с астмой и диабетом. Кроме того, он недавно перенес коронавирусную инфекцию в тяжелой форме. Там же задержанных обыскали, заставляли фотографироваться и сдавать отпечатки пальцев, угрожали статьей КоАП об участии в акции, помешавшей работе инфраструктуры и транспорта (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). В итоге на них составили протоколы по этой статье и оставили в отделе полиции на ночь. Защитника от "Апологии протеста" не пускали в отдел полиции.

В отделе полиции по Косино-Ухтомскому району задержанных заставляют фотографироваться, снимают отпечатки пальцев, заставляют называть адрес места жительства и номер телефона. В случае отказа сотрудники полиции просто не оформляют протокол. В отделе объявили план "Крепость".

В отделе по району Печатники задержанных фотографируют, при отказе угрожают оставить в отделе на 48 часов. В ОВД "Бибирево" задержанным запрещают звонить и говорят, что могут отвезти в суд в ближайшее время. В ОВД по Преображенскому району задержанным не дают пользоваться телефонами. У журналиста Михаила Самина вырвали из рук паспорт.

В ОВД "Новогиреево" сотрудник полиции записывал объяснения задержанных стирающейся ручкой. Также задержанных заставили сдать отпечатки пальцев - в противном случае их угрожали оставить в отделе полиции на ночь до суда. Также задержанных не отпускают из отдела и не возвращают им паспорта, объявлен план "Крепость".

В ОВД "Измайлово Восточное" у задержанных отобрали паспорта, их держат более трех часов и заставляют писать объяснительные. Один из задержанных пенсионер 1937 года рождения. В отделе объявили план "Крепость", туда не допускают адвокатов.

В ОВД "Текстильщики" задержанных держат уже более пяти часов. Одного из них - Ефима Матушкина при задержании сотрудники ОМОН ударили в живот. Также человек в гражданском снимал лица задержанных в автозаке, отбирал у них паспорта, но затем вернул. У задержанных берут отпечатки пальцев, не дают копии протоколов. В отделе объявлен план "Крепость". Туда не пускают членов Общественной наблюдательной комиссии.

В ОВД "Перово" задержанных фотографируют и принуждают к дактилоскопии, копии протоколов не выдают, говорят, что дадут "на выходе". В ОВД "Нижегородский" выборочно отнимают телефоны. Адвоката от ОВД-Инфо Сергея Тельнова не пускают в отделение. В ОВД по Южнопортовому району у задержанных отбирают телефоны. Несовершеннолетнюю хочет допросить Следственный комитет. А в Петербурге полицейские из отдела полиции N13 отказываются принимать передачи для задержанных.

В Дмитровском переулке люди подняли руки вверх, а их начали избивать pic.twitter.com/nNFdig79ah — Дождь (@tvrain) February 2, 2021

Пассажир такси крикнул оскорбление из окна машины - полицейские избили и его, и таксистаhttps://t.co/F3GenGqH7m



Видео "Медуза" pic.twitter.com/ua6PfXuNvQ — ОВД-Инфо (@OvdInfo) February 2, 2021

"Бумага" пишет о жестких задержаниях на Гостином дворе. Людей валят на землю и бьют шокером



Видео: "Бумага" pic.twitter.com/qtCGjVbx5n — ОВД-Инфо (@OvdInfo) February 2, 2021