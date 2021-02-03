Сергей Смирнов в Тверском районном суде г. Москвы

Дождь / Twitter

Тверской районный суд арестовал на 25 суток главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Смирнова признали виновным в повторном нарушении порядка проведения акций (ч.8 ст.20.2 КоАП). На журналиста составили протокол из-за ретвита с шуткой, что он похож на лидера рок-группы "Тараканы!" Дмитрия Спирина. В нем увидели "призывы участвовать в акции 23 января".

После вынесения решения суда Смирнов с сарказмом заметил, вот что с ним сделал русский рок.

Что с тобой сделал русский рок, парень? pic.twitter.com/Vg3t5MzL2g — Смирнов (@sssmirnov) February 3, 2021

а когда @sssmirnov успел вступить в "московскую группу Тараканы"? и про медиазону ничего не сказал, и подпись странная - "Дмитрий Спирин"



или это всё последствия тату... pic.twitter.com/fU9L3YQFRh — имя пока не придумал (@nemozhenya) January 20, 2021

Главред "Медиазоны" был задержан утром 30 января на выходе из своего дома, когда вышел погулять с маленьким сыном. Силовики ждали его в подъезде. Журналист успел сообщить, что его задержали полицейские в бронежилетах и оперативник в штатском "якобы за участие в акции или призывы". В отделе Смирнова хотели оставить на ночь, но вечером отпустили до суда.

Напомним, Смирнов был в числе многих людей, у которых 27 января прошли обыски по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Тогда, 23 января, более чем в 100 российских городах прошли акции в поддержку Алексея Навального, в которых приняли участие около 300 тысяч человек. А число задержанных перевалило за 4 тысячи.

Силовики пришли в квартиру матери Смирнова, допрашивали ее полтора часа, изъяли жесткий диск и книги - "Невиновные под следствием. Инструкция по защите своих прав" Алексея Федярова, "Битва за Рунет" Андрея Солдатова и Ирины Бороган, "Восстание" Николая Кононова и книгу Александра Гольдфарба на английском языке об Александре Литвиненко.

21 января полиция вручила Смирнову предостережение о недопустимости нарушения законодательства в связи с протестами 23 января.

Редакции десятков российских СМИ выступили в поддержку главного редактора "Медиазоны", потребовав его освобождения и назвав его задержание попыткой устрашения независимых СМИ.