Алексей Навальный

Московский городской суд / ВКонтакте

Уже больше месяца следователи Следственного комитета РФ не проводят вообще никаких следственных действий по делу о мошенничестве, возбужденном в отношении Алексея Навального. Об этом Znak.com рассказала адвокат политика Ольга Михайлова.

Защитник сообщила, что 25 января Навальный, к тому моменту уже заключенный в СИЗО, получил по почте уведомление, что против него возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"), в письме говорилось, что Навальный проходит по делу в качестве подозреваемого. Однако за все то время, что оппозиционер находится в "Матросской тишине", следователи ни разу его не допросили.

Кроме того, по словам Михайловой, еще 11 января она направляла в СКР запрос, в котором требовала уведомить ее как адвоката об обстоятельствах возбужденного дела, документах по нему. "Ответ получен до сих пор не был, все предусмотренные законом сроки уже вышли", - говорит адвокат.

29 декабря ГСУ СК РФ возбудило уголовное дело в отношении Алексея Навального и "иных лиц" по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным СК, для нужд деятельности ряда некоммерческих организаций, в числе которых "Фонд борьбы с коррупцией", "Фонд поддержки средств массовой информации "Пятое время года", "Фонд организации и координации защиты прав граждан", "Фонд правового обеспечения граждан", "Фонд защиты прав граждан "ШТАБ", с физических лиц было собрано более 588 млн рублей в качестве пожертвований. Эти средства предназначались исключительно на цели фондов.

Однако, по мнению следствия, эти средства были похищены: более 356 млн рублей из этой суммы Навальный якобы потратил на личные цели, включая приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов, в том числе отдыха за границей. Сам Навальный заявил, что власти РФ "просто бьются в истерике", а его соратник Леонид Волков отметил, что Навальный не получает зарплаты в ФБК, и многократно публично отчитывался как о доходах, так и расходах своей семьи. Позднее BBC подсчитала расходы фондов, связанных с Алексеем Навальным, и выяснила, что сумма, которую Навальный якобы использовал для собственного обогащения, была потрачена целевым образом - на проведение расследований, организацию работы штабов и кампании.