Актриса Аглая Тарасова, дочь народной артистки России Ксении Раппопорт оказалась в числе задержанных в связи с судом над Алексеем Навальным в Москве. Ее имя фигурирует в списке задержанных, доставленных в ОВД по району Западное Дегунино, сообщает "ОВД-Инфо".

Об обстоятельствах задержания Тарасовой не сообщается. По данным "Провозащиты Открытки", актриса провела всю ночь в ОВД, где был введен план "Крепость". Адвокат Алексей Прянишников только к пяти утра смог узнать у дежурного, что на Тарасову составлен протокол по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированном собрании, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения), а позже он отдал ей передачу.

Данная статья предусматривает административный арест до 15 суток или штраф. По словам защитника, 3 февраля материалы в отношении Тарасовой поступили в Тимирязевский районный суд, передает ТАСС.

По подсчетам "ОВД-Инфо", в Москве в связи с судом над Алексеем Навальным 2 февраля задержали 1145 человек. Всего по России - 1408. Симоновский районный суд заменил условный срок Навального по делу "Ив Роше" реальным, приговорив его к 3,5 года колонии общего режима. С учетом года пребывания под домашним арестом Навальный проведет в колонии 2,8 года. Ему также назначен штраф в 500 тысяч рублей.

У здания Мосгорсуда, где шло выездное заседание по делу Навального, задержали несколько сотен человек. Вечером, после оглашения приговора, а центре Москвы и Петербурга начались акции протеста. Силовики применяли дубинки и электрошокеры, в том числе против журналистов, в центр столицы были стянуты целые отряды правоохранителей. Освещавшие протесты журналисты отметили, что силовики проявляли небывалую жестокость к митингующим.