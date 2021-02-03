ВСЕ ФОТО Не менее 132 человек пострадали от действий силовиков на акциях протеста в России 23 и 31 января, а также 2 февраля

Фото: Савва Приходько Неизбирательное применение физической силы и спецсредств при разгоне протестов и при задержании их участников было повсеместным и массовым

Фото: Савва Приходько 2 февраля были избиты как минимум 22 человека в Москве

sotavision / YouTube

Не менее 132 человек пострадали от действий силовиков на акциях протеста в России 23 и 31 января, а также 2 февраля, подсчитала "Апология протеста" со ссылкой на обращения пострадавших к правозащитникам, данные из соцсетей и свидетельства очевидцев.

"Неизбирательное применение физической силы и спецсредств при разгоне протестов и при задержании их участников было повсеместным и массовым. Мы проанализировали сотни видео и зафиксировали индивидуальное и явно избыточное насилие", - говорится в Telegram-канале правозащитного проекта.

По его данным, 23 января избиению подверглись не менее 70 человек, в том числе 13 журналистов. 31 января от насилия со стороны сотрудников МВД и Росгвардии, применявших электрошокеры, пострадали более 40 человек, включая трех представителей СМИ). 2 февраля были избиты как минимум 22 человека в Москве. У пострадавших фиксировались сотрясение головного мозга, черепно-мозговая травма, перелом носа, ребер, вывих руки и другие травмы.

"Открытка" в свою очередь обращает внимание на заявления задержанных об избиениях и пытках в ОВД по Донскому району Москвы. Известно как минимум о двух подобных случаях, "но их, скорее всего, больше", отметили в организации. Очевидцы сообщают, что в этом ОВД находился одиозный сотрудник Центра "Э" Алексей Окопный, хорошо известный политическим и гражданским активистам.

Основатель проекта "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов, находящийся ныне под следствием, рассказывал "Медузе", что Окопный возглавляет отдел по массовым мероприятиям и после митингов ходит по ОВД, указывая на наиболее активных задержанных, чтобы они "не оставались без соответствующего внимания органов".

Окопного также считают причастным к убийству нацбола Юрия Червочкина в 2007 году. Он умер после сильного избиения, не приходя в сознание. В 2012 году Симоновский суд Москвы частично удовлетворил иск Окопного к одному из лидеров "Другой России" Сергею Аксенову и гражданскому активисту Павлу Шехтману, которые говорили о причастности "эшника" к убийству Червочкина и допросу шестилетнего сына Аксенова.

Окопный посчитал, что публикации слов оппозиционеров в прессе перечеркнули его "безупречную десятилетнюю службу в органах внутренних дел" и причиняют ему "нравственные и физические страдания: стыд, неловкость, бессонницу, сердечные и головные боли".

"Дождь" сообщал, что Окопный находился 17 января в аэропорту Внуково, где изначально должен был приземлиться рейс из Германии с вернувшимся после лечения Алексеем Навальным, и указывал, кого нужно задерживать. Окопного также видели среди силовиков на акции протеста в Москве 31 января и у здания Мосгорсуда 2 февраля. Журналист "Дождя" Василий Полонский связал свое задержание в этот день с тем, что он сфотографировал Окопного.

О пытках в ОВД Донского района в частности рассказала волонтерка штаба Любови Соболь Алена Китаева. В беседе с The Insider она сообщила, что силовики отняли у нее телефон и потребовали пароль от него, угрожая электрошокером. По словам девушки, ей надели пакет на голову и начали бить. Также ей угрожали ложными обвинениями в нападении на полицейского.

Сестре Китаевой Александре угрожали сломать пальцы за то, что она не хотела сдавать отпечатки, и в итоге откатали их насильно, скрутив ей руки. "На вопрос о том, где находится моя сестра, отвечали, что ее убили, потом - что танцует для них стриптиз", - рассказала девушка "Новой газете".

Автор "Новой" Никита Гирин, который провел в этом ОВД ночь, рассказал, что "в отделе жестили: попинали, телефоны отняли, пальцы откатали". Также полицейские заставили писать объяснительные сотрудникам Центра "Э" и допрашивали задержанных как свидетелей по уголовному делу о блокировании улиц и нарушении санитарных норм.

Еще одного задержанного, Андрея Румянцева, ударили в солнечное сплетение за отказ разблокировать телефон. Силовики листали личную переписку, записали "подозрительные" чаты в соцсетях, последние вызовы и номера телефонов.

"Важные истории" публикуют анонимный рассказ одного из задержанных об издевательствах в ОМВД Орехово-Борисово Северное. По его словам, одного из молодых людей увели в подвал и били дубинкой по ногам и рукам, "пока он не согласился подписывать всякие штуки". Именно его крики "Убивают!" слышала задержанная журналистка "Важных историй" Екатерина Аренина, которую позже отпустили как сотрудницу СМИ.

Собеседник издания добавил, что при попытке задержанных взять 51-ю статью Конституции о праве не свидетельствовать против себя, их запугивали подвалом: "Только у одной девочки получилось полностью сослаться на 51-ю статью, пацанов всех запугивали". Затем всех задержанных мужчин увезли в ОВД Орехово-Борисово Южное и посадили в камеру, "никому не давали позвонить, в туалет выпускали после того, как ты несколько часов долбишься в дверь".

Рассказчику удалось выйти из ОВД только после того, как он попросил вызвать скорую. "У меня диабет, каких-то документов про это у меня не было, но у меня был с собой инсулин, глюкометр, я при них мерил сахар. Но я понимал, что это единственный вариант выйти оттуда", - объяснил он.

По последним данным "ОВД-Инфо", в Москве на акциях в поддержку Навального 2 февраля задержали 1170 человек, всего по России - 1438.