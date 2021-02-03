В Главном следственном управлении СК по Санкт-Петербургу отказались говорить, ведется ли проверка слов полицейского, который 23 января пнул в живот 54-летнюю Маргариту Юдину

Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу

В Главном следственном управлении СК по Санкт-Петербургу отказались говорить, ведется ли проверка слов полицейского, который 23 января пнул в живот 54-летнюю Маргариту Юдину, а потом объяснил это тем, что ничего не видел, так как до этого его "залили газом", и забрало шлема "запотело".

"Открытые медиа" направили в ведомство официальный запрос, попытавшись выяснить, ведется ли доследственная проверка по факту применения газового баллончика против полицейского и возбуждено ли уголовное дело о применении насилия к представителю власти.

В ответе ГСУ говорится, что запрашиваемые изданием данные "не могут быть преданы гласности" на основании части 3 статьи 161 Уголовно-процессуального кодекса. Однако данный пункт не запрещает следователю подтверждать или опровергать информацию о самом факте возбуждения уголовного дела, отметила юрист "Правозащиты Открытки" Анастасия Буракова.

Положение, на которое сослались в ГСУ СК, обязывает следователя предупредить участников предварительного расследования о недопустимости разглашения данных этого расследования, в частности результатов оперативно-разыскных мероприятий или данных предварительного следствия.

Буракова добавила, что в соответствии с УПК Следственный комитет обязан сообщить об отказе в возбуждении уголовного дела. Таким образом, из ответа ведомства можно сделать вывод, что решения об отказе нет. Прокуратура Петербурга и ГУ МВД ранее сообщали, что проверка в отношении действий силовиков ведется.

Полицейский ударил Маргариту Юдину ногой после того, как она попыталась выяснить причину задержания молодого человека. После пинка она отлетела на асфальт и ударилась головой. В больнице ей наложили швы. Полицейский навестил ее там с цветами и принес извинения. При этом он не представился и был в маске. Юдина, которую вопреки ее желанию снимали на камеру, простила обидчика, но позже в интервью призналась, что жалеет об этом и будет добиваться возбуждения уголовного дела.

После этого на Юдину обрушились представители госСМИ и пропагандистские Telegram-каналы, усмотрев в ее действиях 23 января провокацию. А местные чиновники заинтересовались, почему дочь женщины не учится, а сыновья не служили в армии. Спустя два дня после выписки из больницы состояние женщины ухудшилось, ее снова госпитализировали. По словам адвокатов, после повторной выпиской за Юдиной установили наружное наблюдение.