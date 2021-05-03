В Тункинском районе Бурятии под лавину попали пять туристов, троих из них полностью засыпало снегом. Об этом сообщили 3 мая в республиканском агентстве ГО и ЧС.

"Двое успели спастись, троих полностью засыпало снегом. Спасатели БРПСС, которые с 22 апреля находились на горе Мунку-Сардык на ежегодных тренировочных сборах, выдвинулись на место происшествия для оказания помощи выжившим и поиска тел погибших", - приводит сообщение ТАСС.

На сайте главного управления МЧС России сообщается, что от оперативного дежурного поступило сообщение о том, что на перевале Горелова вблизи населенного пункта Монды произошел сход снежной массы. В этом районе на маршруте находилась незарегистрированная туристская группа из пяти человек. В МЧС добавили, что два человека из этой группы вышли на связь и попросили о помощи.

"Для оказания помощи из н.п. Кырен к месту выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Для усиления группировки и проведения спасательных работ запланирован вылет борта Ми-8 МЧС России для доставки спасателей из н.п. Никола Иркутской области и эвакуации пострадавших из труднодоступной местности", - говорится в сообщении.

Вскоре стало известно, что один из пропавших туристов погиб. Поиски двух других членов группы продолжаются, а двое уцелевших туристов не пострадали.

Тункинский район занимает Саяно-Прибайкальскую часть западной Бурятии. В нем проживают около 20 тыс. человек.