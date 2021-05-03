После футбольного матча между "Локомотивом" и "Зенитом", который прошел 2 мая в Санкт-Петербурге и закончился со счетом 6:1 в пользу "Зенита", который досрочно стал чемпионом России по футболу, болельщики "Локомотива" пожаловались на чрезмерные ограничительные меры и действия сотрудников полиции

Фото: Александр Погребняк / Пресс-служба ФК "Локомотив"

После футбольного матча между "Локомотивом" и "Зенитом", который прошел 2 мая в Санкт-Петербурге и закончился со счетом 6:1 в пользу "Зенита", который досрочно стал чемпионом России по футболу, болельщики "Локомотива" пожаловались на чрезмерные ограничительные меры и действия сотрудников полиции. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте "Локомотива".

В сообщении говорится, что для болельщиков московского клуба были предоставлены 1817 билетов вместо положенных по регламенту как минимум 2000 билетов (при заполняемости стадиона на 75%). При этом болельщиков в атрибутике гостевой команды массово пересаживали на секторы "Локомотива", и выделенная для гостей часть трибун оказалась переполнена. В середине второго тайма болельщиков "Локомотива" не выпускали в подтрибунное помещение - выходы были перекрыты сотрудниками ОМОНа.

"Наконец, абсолютно вопиющее отношение к болельщикам ФК "Локомотив" после матча со стороны сотрудников охраны правопорядка. По необъяснимой причине те, кто присутствовал на гостевом секторе, массово и принудительно были препровождены в автобусы и вывезены в центр города, при том, что многие приехали на матч на личных автомобилях и оставили их на парковках у арены. Некоторые автобусы по пути сломались, тем не менее болельщиков продолжали удерживать в них на протяжении длительного времени. В результате многочисленные факты опоздания на рейсы в аэропорт, факты опоздания к отправлению поездов, при этом многие наши болельщики находились в автобусах с детьми", - говорится в заявлении.

В "Локомотиве" потребовали от руководства Российской Премьер-лиги (РПЛ) и Российского футбольного союза (РФС) разобраться со "всеми проявлениями неподобающего отношения к болельщицкому движению". Также клуб попросил руководство ГУВД Санкт-Петербурга дать оценку действиям полицейских.

Российская Премьер-Лига вскоре отреагировала на заявление "Локомотива". "РПЛ совместно с РФС проведет проверку по факту заявления ФК "Локомотив" о применении чрезмерных ограничительных мер в отношении гостевых болельщиков при проведении матча 28-го тура РПЛ "Зенит" - "Локомотив", - приводит сообщение пресс-службы лиги "Чемпионат.com" .

Между тем в пресс-службе Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заявили, что организационные меры, принятые полицией на матче "Зенита" с "Локомотивом" 2 мая, позволили обеспечить правопорядок.

"Принятые полицией организационные меры позволили обеспечить правопорядок и безопасность всех граждан. Полиция действовала строго в рамках законодательства", - приводит сообщение ТАСС.

Охрану общественного порядка на матче совместно с полицией обеспечивали сотрудники Росгвардии и военнослужащие Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ, сообщили в Главном управлении Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.