Московские власти не рассматривают возможность отмены требования носить перчатки в общественных местах с сохранением обязательного ношения масок

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Московские власти не рассматривают возможность отмены требования носить перчатки в общественных местах с сохранением обязательного ношения масок. Об этом сообщил 3 мая в эфире радиостанции "Эхо Москвы" первый заместитель руководителя аппарата мэра города Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

"Отмена перчаточного режима с сохранением масочного пока не рассматривается. Опять же, Роспотреб (Роспотребнадзор - прим. NEWSru.com) стоит на этом [требовании] очень жестко", - сказал Немерюк (цитата по ТАСС). Вероятность отмены масочно-перчаточного режима в целом в ближайшем будущем он назвал "не очень высокой".

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Немерюк добавил, что решение о возобновлении фестивалей в Москве примут после майских праздников с учетом эпидемической обстановки в городе. "Скорее всего, [фестивали свою работу] возобновят. Но, опять же, по срокам, я думаю, что окончательное решение будет приниматься уже после майских праздников", - сказал он.

Также чиновник сообщи, что в мэрии сейчас не рассматривают возможность ограничить въезд в столицу из других регионов из-за коронавируса. "Вероятность ограничения въезда в Москву из соседних регионов из-за третьей волны - пока такой вопрос не рассматривается". Кроме того, по его словам, власти не планируют вводить дополнительные ограничения на работу предприятий сферы услуг.

Напомним, общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 3 мая составляет 1 101 353. С 12 февраля в Москве выявляли менее двух тысяч случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась в апреле, когда в городе начали вновь фиксировать свыше 2 тыс. случаев COVID-19 в день. 3 мая в оперативном штабе сообщили о 2 635 новых случаях коронавируса в Москве, днем ранее было выявлено 2 699 случаев. При этом в Москве растет количество активных случаев коронавируса - сейчас этот показатель составляет около 105 тыс. человек, тогда как в марте он составлял 80 тыс. человек.

Из обнародованных 1 мая данных Росстата следует, что с апреля 2020 года по март 2021 года включительно в России скончались 249 702 человека в результате последствий коронавируса, причем в 166 858 случаях он стал основной причиной смерти. Еще 82 844 пациента, у которых был диагностирован COVID, судя по указанным в документах причинам смерти, скончались в результате иных заболеваний. Таким образом, общее количество умерших в России в результате пандемии превышает 330 тыс. человек.