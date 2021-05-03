Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 составил 8 489 случаев, следует из сообщения оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, опубликованного 3 мая

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва За минувшие сутки выздоровели 6 367 человек и было зафиксировано 336 летальных исходов. Накануне было зафиксировано 8 697 новых случаев заражения. В относительном выражении прирост числа заболевших на 3 мая составил 0,18%

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Денис Гришкин

Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 составил 8 489 случаев, следует из сообщения оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, опубликованного 3 мая. За минувшие сутки выздоровели 6 367 человек и было зафиксировано 336 летальных исходов. Накануне было зафиксировано 8 697 новых случаев заражения. В относительном выражении прирост числа заболевших на 3 мая составил 0,18%.

Новые эпизоды регистрировались в 82 регионах страны. В Москве 2 635 новых случаев COVID-19 за сутки, в Петербурге - 704, в Московской области - 641. Наименьшее число заражений за сутки зафиксировано в Магаданской области - два случая и Тыве - три, а в Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском автономных округах - не было ни одного нового заболевшего, передает "Интерфакс" .

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 3 мая составляет 1 101 353. С 12 февраля в Москве выявляли менее двух тысяч случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась в апреле, когда в городе начали вновь фиксировать свыше 2 тыс. случаев COVID-19 в день.

По данным оперативного штаба, всего на сегодняшний день в России выявлено 4 831 744 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 111 198 летальных исходов, выздоровели 4 450 289 человек.