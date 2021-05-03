Вечером 2 мая в Санкт-Петербурге состоялось анонсированное властями города и активно продвигавшееся в СМИ шоу-дронов

Virusmix / YouTube

Вечером 2 мая в Санкт-Петербурге состоялось анонсированное властями города и активно продвигавшееся в СМИ шоу-дронов. Событие, приуроченное к открытию туристического сезона, собрало толпы зрителей, хотя в городе по-прежнему действует запрет на массовые мероприятия, введенный из-за пандемии коронавируса.

Как пишет TJ , власти не говорили, во сколько именно начнется шоу дронов над Невой. Горожане в основном ориентировались на неофициальные источники вроде публикаций в соцсетях, где говорилось, что шоу начнется в 22 часа 30 минут.

Вопреки ожиданиям шоу началось на несколько минут раньше и продолжалось примерно 5 минут, что удивило многих зрителей, которые предполагали, что мероприятие будет продолжительным. Люди продолжали идти к акватории Невы даже после завершения шоу дронов: очевидно, многие не знали, что оно уже подошло к концу. В итоге толпа, по словам очевидцев, заполнила Дворцовую набережную, включая и проезжую часть.

В центре Петербурга ради шоу дронов прошлым вечером собрались тысячи людей, несмотря на пандемию.



Многие пытались занять место у набережной, не зная, что шоу началось раньше запланированного и уже подошло к концу. А полиция не справилась с потокомhttps://t.co/yHOXtIMQfq pic.twitter.com/IvS4aqa4rp — TJ (@tjournal) May 3, 2021

Как пишет издание "Деловой Петербург" , во время шоу беспилотники составили в небе светящиеся силуэты ангела со шпиля Петропавловской крепости, Дворцового моста, Медного всадника, "Лахта Центра" и Александра Невского.

Фотографии со вчерашнего шоу дронов



Бытует мнение, что организаторы знатно облажались, когда начали восьминутное шоу на 10 минут раньше назначенного времени.

А вы успели на шоу? Как добирались домой по вставшему центру?



Фото: Заметки репортера pic.twitter.com/G82z4owSyB — Дикий Петербург (@Wild_SPb) May 3, 2021

Технической организацией мероприятия занималась компания "Геоскан". В ответ на возмущенные комментарии пользователей в Instagram в компании сообщили , что дроны были запущены раньше ожидаемого по команде свыше.

"Наша задача - запустить дроны по отмашке. Почему отмашка была дана раньше обозначенного времени - для нас такая же загадка, как и для всех тех, кто не успел на шоу. Приносим извинения, если кого-то обидели", - написал представитель компании.