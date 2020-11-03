kuban.sledcom.ru Следственный комитет проводит проверку по факту исчезновения в Сочи 31-летнего сооснователя образовательной онлайн-платформы Skillbox Игоря Коропова

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Следственный комитет проводит проверку по факту исчезновения в Сочи 31-летнего сооснователя образовательной онлайн-платформы Skillbox Игоря Коропова. Как сообщается на сайте регионального управления СК, в ночь на 1 ноября он вышел из отеля на улице 65 Лет Победы и направился в сторону пирса Нижнеимертинского порта. С тех пор местонахождение Коропова неизвестно.

Вице-президент по коммуникациям Mail.ru Group Очир Манджиков сообщил в Facebook, что Коропов вышел из отеля около трех часов ночи и с тех пор не выходил на связь. "Игорь ничего не сообщал ни семье, ни друзьям, по планам в понедельник он должен был быть на связи в рабочем режиме", - написал Манджиков.

Приметы пропавшего Игоря Коропова: рост 170 см; спортивного телосложения, глаза карие, волосы темно-русые короткие, глаза карие. Был одет в светло-бежевую толстовку с капюшоном, коричневые брюки, белые спортивные туфли.

Поиски ведут оперативные службы и правоохранительные органы Сочи, а также волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Около 200 человек ведут информационный поиск Коропова и размещает ориентировки в интернете, 15 волонтеров участвуют в пеших поисках, сообщила "Интерфаксу" координатор поискового отряда Карина Пукалова.

В Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС сообщили, что Коропова будут искать на море и под водой. В полиции Сочи агентству сообщили, что на пирсе Имеретинской низменности Черного моря был найден телефон молодого человека.

По словам матери бизнесмена Елены Короповой, Игорь поехал в Сочи с друзьями на отдых. В ночь исчезновения он "просто пошел гулять" один. Она добавила, что у сына не было врагов, о каких-либо угрозах в его адрес ей неизвестно, передает радиостанция "Говорит Москва".

"Явных недоброжелателей у Игоря не было, все это очень необычно", - сказал РБК сооснователь Skillbox Сергей Попков. Он отметил, что Коропов не склонен принимать импульсивные решения и, если бы решил уехать, предупредил бы об этом.

По словам гендиректора компании Дмитрия Крутова, Коропов поехал кататься на самокате по набережной и перестал выходить на связь. В гостиницу, где он жил, направлены адвокаты, которые "максимально помогают сотрудникам правоохранительных органов".

Skillbox входит в портфель сервисов Mail.ru Group в области образовательных технологий. По 150 программам Skillbox обучаются 40 тысяч студентов. Оборот проекта за 2018 год составил 340 миллионов рублей, сообщает РИА "Новости". В мае 2020 года Игорь Коропов стал победителем рейтинга самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в категории "Предприниматели".