Российское правительство официально упростило порядок маркировки лекарств

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Премьер-министр России Михаил Мишустин упростил порядок работы с системой мониторинга движения лекарственных препаратов

Пресс-служба Правительства России

Премьер-министр России Михаил Мишустин упростил порядок работы с системой мониторинга движения лекарственных препаратов. Как сказано в постановлении, опубликованном на сайте правительства, аптеки и медучреждения смогут продавать лекарства сразу после уведомления о поступлении препаратов, не дожидаясь подтверждения о регистрации лекарств в системе.

Новый режим введен из-за эпидемиологической ситуации и перебоев с поставками и будет функционировать до полной готовности всех участников отрасли.

До 1 июля 2021 года введен упрощенный механизм обратной приемки экспортных лекарств. Аптекам больше не нужно дожидаться подтверждения от поставщиков, чтобы самостоятельно проводить действия с лекарствами. Все сведения будут автоматически проверяться системой при помощи проверки специального кода товара.

Аналогично при ввозе лекарств в Россию импортеры могут не ждать от держателей или владельцев регистрационного удостоверения на препараты подтверждения ввоза. Эти сведения будут автоматически подтверждаться самой системой путем проверки кода товара и данных участника. Кроме того, до 1 февраля 2021 года вводится дополнительное упрощение: производители обязаны наносить коды на препараты, а аптеки - сканировать их на кассе.

Обязанность по подаче сведений в систему для участников сохраняется в полном объеме, но участник имеет право производить дальнейшие операции с товаром, если не получил из системы успешного ответа об обработке данных в течение 15 минут. Такой режим исключает создание "пробок" и ускоряет движение препаратов,а также дает возможность более качественно подготовиться к следующим этапам внедрения системы.

Ранее от некоторых региональных аптечных сетей поступала информация о сложности выполнения требований по маркировке лекарств. А Российская ассоциация аптечных сетей обратилась в Минздрав с просьбой упростить требования к обороту маркированных лекарств на период пандемии коронавируса и отменить штрафные санкции из-за технических сбоев в системе. Министерства и оператор системы прислушались к просьбам компаний: о временном переходе на заявительный порядок маркировки лекарств в конце октября сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров.