Один из подозреваемых - задержанный накануне мужчина 1971 года рождения, проживающий в Москве

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube Следственный комитет опубликовал на своем Youtube-канале подробности расследования дела об убийстве владельца заводов "Мясная империя" и "Озерецкие колбасы" Владимира Маругова

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Следственный комитет опубликовал на своем Youtube-канале подробности расследования дела об убийстве владельца заводов "Мясная империя" и "Озерецкие колбасы" Владимира Маругова. Один из подозреваемых - задержанный накануне мужчина 1971 года рождения, проживающий в Москве.

В СК утверждают, что установили факт покупки подозреваемым арбалета, из которого был убит Маругов. Кроме того, следователи утверждают, что он может быть замешан в других преступлениях, связанных с мошенничеством с квартирами одиноких граждан в Москве и Московской области.

"В ходе обыска, проведенного по месту жительства подозреваемого в квартире в городе Москве, обнаружен пенсионер, прикованный к кровати наручниками, и мужчина, присматривающий за ним. Пенсионер сообщил, что подозреваемый удерживает его и вымогает у него квартиры, расположенные в городе Москве", - сообщили в ведомстве. Мужчину, который присматривал за пожилым человеком в наручниках, доставили в следственный отдел. Его возможная роль в преступлении устанавливается.

Как пишет "Московский комсомолец, имя одного из задержанных подозреваемых - Александр Мавриди. Он был знаком с бывшей женой Маругова Татьяной, помогал ей с ремонтом в доме на Рублевском шоссе, за который она судится с бывшим мужем, и выполнял другие мелкие поручения.

Следователи по-прежнему полагают, что нападение на дом Маругова было совершено с целью ограбления. План был сорван из-за активного сопротивления гражданской жены бизнесмена Сабины Газиевой. Она подняла шум, вызвала полицию и заметила направление, в котором уехал автомобиль грабителей. Именно из-за этого преступники были вынуждены бросить машину.

Также выяснились новые подробности о заложнике, обнаруженном в съемной квартире Мавриди в Строгино. По оперативной информации, его там держали не более суток, а сама квартира сдавалась посуточно. Мужчина, закованный в наручники, был взят в плен с целью вымогательства: он владеет двумя квартирами и недвижимостью в Испании. В прошлом пожилой москвич занимался адвокатской деятельностью, что и позволило ему обзавестись дорогим имуществом.

Владимир Маругов был убит вечером 1 ноября. Двое неизвестных ворвались в баню на территории загородного дома в подмосковной Истре, где бизнесмен находился со своей знакомой. Обоих связали и потребовали хранившиеся в доме деньги, после чего один из напавших убил Маругова выстрелом из арбалета. Женщине удалось сбежать к соседям, она вызвала полицию, но преступники уже уехали. Позднее была обнаружена машина преступников, в ее салоне нашли арбалет, из которого был убит Маругов, черные маски и перчатки.