Bestalex / wikimedia.org Президент России, как ожидается, примет участие в церемонии поднятия флага на новом ледоколе "Виктор Черномырдин", который заранее пригнали в порт "Морской фасад"

Bestalex / wikimedia.org

В Санкт-Петербурге жителям намывных территорий Васильевского острова рядом с портом "Морской фасад", который во вторник посетит президент России Владимир Путин, запретили гулять по берегу до вечера, сообщает Znak.com. С утра там дежурят сотрудники ФСБ и полиции.

Гуляющих по намывному берегу горожан, в том числе жителей расположенного рядом жилого комплекса, останавливают. "К нам Владимир Владимирович едет, не гуляйте здесь до 18:00", - сказал журналисту сотрудник правоохранительных органов.

Президент России, как ожидается, примет участие в церемонии поднятия флага на новом ледоколе "Виктор Черномырдин", который заранее пригнали в порт "Морской фасад". Это первый и единственный в Северо-Западном регионе России специализированный пассажирский порт, расположенный на намывных территориях Васильевского острова.

По данным "Фонтанки", в торжественной церемонии также примет участие губернатор Петербурга Александр Беглов. За 10 дней до визита Путина он ушел на самоизоляцию: как сообщали в пресс-службе главы региона, из-за "возможного контакта с лицами, чей тест на COVID-19 оказался положительным".

По словам собеседников "Фонтанки", это могло быть и мерой предосторожности перед встречей с президентом.

Дизель-электрический ледокол, названный в честь бывшего премьер-министра России Виктора Черномырдина, станет одним из самых мощных в мире неатомных ледоколов, сообщает ТАСС. Его планируется использовать на Северном морском пути.

Он также сможет буксировать суда, обеспечивать подводные работы на буровых платформах и служить круизным лайнером для туристов, желающих побывать на Северном полюсе, передает "Мир 24". Судно строилось по заказу Росморпорта с декабря 2012 года на "Адмиралтейских верфях".

Изначально ледокол планировалось сдать в 2015 году, но сроки неоднократно переносились, в ноябре 2018 года на строящемся судне произошел пожар, в результате чего была повреждена часть оборудования. Нынешний срок сдачи ледокола приурочен к годовщине смерти Виктора Черномырдина.