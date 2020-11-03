Покупатель без маски из города Михайловска на Ставрополье Сергей Моисеев заявил об издевательствах в полиции после задержания, сообщило местное издание Newstracker.

Мужину задержали в городском супермаркете 1 ноября после ссоры с охранником из-за требования надеть маску. По словам Моисеева, он несколько раз просил сотрудников представиться, показать удостоверения, но так этого и не добился. На кадрах задержания видно, что трое полицейских без масок прижимают горожанина к полу. Тот просит о помощи и кричит: "Беспределят, ни за что! Я пришел товар купить, а они меня мутузят, сразу схватили!" Затем задержанному брызнули в лицо из баллончика.

В местном управлении МВД объяснили, что сами силовики были без масок, потому что они при задержании "были приведены в негодность".

"Когда приехали, меня вытащили из машины и бросили на пол голым торсом. Один из сотрудников стал надо мной издеваться, наступал мне на спину и выламывал руки, выражался нецензурной бранью. Сказал: "Я тебе сломаю руки, и мне ничего за это не будет, 18 лет ломал вас и буду ломать". Обзывал всякими непристойными словами", - рассказал Моисеев.

В итоге на задержанного составили два протокола - о неповиновении полицейским и нарушении масочного режима. На следующий день суд назначил Моисееву штраф в 500 рублей. В бюро судмедэкспертизы у Моисеева зафиксировали кровоподтеки и ссадины на голове, шее, туловище и руках. Он обратился в прокуратуру с жалобой на полицейских.