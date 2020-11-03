Торжественная церемония поднятия государственного флага РФ на ледоколе "Виктор Черномырдин"

Пресс-служба Президента России Осмотр систем управления ледокола "Виктор Черномырдин"

Пресс-служба Президента России

Президент РФ Владимир Путин присутствовал на церемонии поднятия государственного флага РФ на дизель-электрическом ледоколе "Виктор Черномырдин" в Санкт-Петербурге. Кадры с этого мероприятия распространила пресс-служба президента.

В церемонии также приняли участие министр транспорта РФ Евгений Дитрих, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и сын бывшего премьер-министра России Виталий Черномырдин, передает "Интерфакс".

"Такие технологичные морские суда, способные работать при низких температурах, проходить через сплошные льды, имеют особую значимость для России - великой арктической державы, для реализации наших стратегических планов по развитию и освоению просторов Севера, перспективных транспортных и логистических маршрутов", - сказал Владимир Путин в ходе церемонии.

Ранее сообщалось, что в связи с визитом Путина в Петербург жителям намывных территорий Васильевского острова рядом с портом "Морской фасад" запретили гулять по берегу до вечера. С утра вторника там дежурили сотрудники ФСБ и полиции.

Гуляющих по намывному берегу горожан, в том числе жителей расположенного рядом жилого комплекса, останавливали. "К нам Владимир Владимирович едет, не гуляйте здесь до 18:00", - сказал оказавшемуся там же журналисту сотрудник правоохранительных органов.

В конце сентября АО "Балтийский завод" (входит в ОСК, основной исполнитель контракта) и ФГУП "Росморпорт" подписали акт приема-передачи "Виктора Черномырдина".

Строительство "Виктора Черномырдина" началось в октябре 2012 года. Сроки передачи ледокола неоднократно переносились. Первоначально передача судна "Росморпорту" была запланирована на 2015 год.

"Балтийский завод" спустил ледокол на воду в конце декабря 2016 года. В июле 2019 года "Ведомости" со ссылкой на близкие к Минтрансу источники сообщили, что стоимость строительства ледокола, на котором ранее произошел пожар, выросла в 1,5 раза, до 12 млрд рублей. Первоначальная стоимость контракта на строительство должна была составить 7,25 млрд рублей.

"Адмиралтейские верфи" (входит в ОСК, достраивали ледокол) в октябре 2019 года завершили морской этап заводских ходовых и государственных испытаний "Виктора Черномырдина". После испытаний судно вернулось на завод для проведения ревизии и чистовой отделки. Все технические характеристики ледокола в ходе испытаний были подтверждены.

Дизель-электрический ледокол проекта 22600 является одним из самых мощных и самым большим в мире неатомным ледоколом. Он предназначен для работы на Северном морском пути. Ледокол также сможет буксировать суда, обеспечивать подводные работы на буровых платформах, служить круизным лайнером для туристов, желающих побывать на Северном полюсе, перевозить контейнеры и опасные грузы.

Судно обладает высоким ледовым классом Icebreaker8 - может двигаться в сплошном ледяном поле толщиной до двух метров. Ледокол оснащен двумя вертолетными площадками.

Длина судна - 147 м, ширина - 29 м, осадка - 8,5 м, автономность плавания - 60 суток, мощность силовой установки - 25 МВт. Общая численность экипажа и спецперсонала составляет 128 человек.