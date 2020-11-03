yovs.ros.sudrf.ru/ Южный окружной военный суд на заседании в Ростове-на-Дону огласил приговор фигурантам красногвардейского дела "Хизб ут-Тахрир"*

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Южный окружной военный суд на заседании в Ростове-на-Дону огласил приговор фигурантам красногвардейского дела "Хизб ут-Тахрир"*. Об этом сообщается на странице движения "Крымская солидарность" в Facebook.

Рустема Эмирусеинова признали виновным по статье об организации деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 205.5 УК), Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулганиева - по статье об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК). Абдулганиев приговорен к 12 годам колонии строгого режима, Абхаиров и Эмирусеинов - соответственно к 13 и 17 годам колонии строгого режима. Первые два года они должны будут провести в тюрьме, в срок наказания зачтут время содержания под стражей до суда.

Прокурор на заседании 19 октября просил приговорить Рустема Эмирусеинова к 18 годам в колонии строгого режима, Арсена Абхаирова - к 15, а Эскендера Абдулганиева - к 16. На оглашение приговора все трое прибыли в футболках с надписями: "1944 - назначили в предатели", "2016 - назначили в террористы" и "Изучение религии - не терроризм".

Поддержать фигурантов дела пришли более 200 человек - их родственники и земляки, а также консул Украины в Ростове-на-Дону Юрий Довгуля. Накануне еще 200 человек, направлявшихся в ростовский суд, задержали на Керченском мосту в Крыму. Вечером у них забирали документы и вернули только утром 3 ноября, в Ростов-на-Дону задержанные не попали.

После оглашения приговора в Симферополе у здания Крымского гарнизонного суда задержали трех человек, сообщает участница "Крымской солидарности" Лутфие Саутиева. Корреспондентов организации Вилена Темерьянова и Аблямита Зиядинова, а также активиста Эрфана Бекирова повезли в ОВД N3 "Центральный". Адвокат Рустем Кямилев передает, что задержанным, вероятно, вменяют статью о нарушении правил проведения массовых мероприятий (ст. 20.2 КоАП) из-за встречи у суда. Полицейские пытались изъять у них плакаты до прибытия защитников и переводчиков.

В Крыму возле здания судов больше 70 крымских татар надели накидки с фотографиями Арсена Абхаирова, Эскендера Абдулганиева, Рустема Эмирусеинова и с надписями: "За чтение книг тюрьма", "Совершается государственное преступление в отношении нас". Полиция требует от крымских татар разойтись.

По версии следствия, не позднее 2017 года в Красногвардейском районе Крыма Эмирусеинов создал ячейку ХТ* (ч. 1 ст. 205.5 УК РФ), а Абдулганиев и Абхаиров стали ее участниками (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). ФСБ утверждает, что обвиняемые изучали ислам, идеологию ХТ* и агитировали односельчан.

При этом адвокат Сергей Легостов рассказывал, что дело о захвате власти во всем государстве завели лишь на основании экспертной оценки учения исламской организации, а не из-за их конкретных действий. Так, программа ХТ* предусматривает объединение территорий с мусульманским населением в единое государство - халифат. Поскольку такие регионы есть и в России, то, по мнению следствия, обвиняемые, пропагандируя идеи ХТ*, "осуществляли деятельность, направленную на создание условий для насильственного захвата власти и насильственного изменения конституционного строя РФ".

"Мемориал" считает незаконным объявление ХТ* террористической организацией в 2003 году. В решении Верховного суда, которым запрещается деятельность большой группы исламских организаций, ХТ* посвящен один абзац из трех предложений. В них не содержится никаких доказательств ее террористической деятельности.

За годы, прошедшие с принятия решения о признании ХТ* террористической организацией, к уголовной ответственности по обвинениям, связанным с участием в ней, были привлечены сотни мусульман. В настоящее время за решеткой находятся порядка 300 человек. После присоединения украинского Крыма к России в 2014 году жертвами преследования стали и местные мусульмане, не менее 60 из которых в настоящее время в связи с этим лишены свободы. При этом "раскрытие" серийных дел, связанных с ХТ*, предельно упрощено, для достижения "высоких результатов" требуются минимальные усилия.

Несправедливость и незаконность преследования мусульман, обвиняемых в причастности к ХТ*, в Крыму усугубляется тем, что по украинскому законодательству эта организация легальна, а большинство фигурантов этих дел - участники общественного движения "Крымская солидарность". Это объединение оказывает помощь крымским политзаключенным и их семьям, ежедневно сообщает о нарушениях российскими силовиками прав человека в Крыму и выступает с критикой властей.

*"Хизб ут-Тахрир" (ХТ) - международное религиозное движение и политическая партия, запрещенная Верховным судом в РФ в 2003 году как террористическая организация. На территории Украины и большинства европейских стран ХТ действует без ограничений на уровне национальных законодательств.