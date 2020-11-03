Министерство здравоохранения Самарской области проводит проверку после появившейся в соцсетях публикации о скопившихся трупах в подвале областной больницы имени Середавина, в которой открыт крупнейший в регионе госпиталь для больных с коронавирусом, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В настоящее время специалисты проводят проверку по факту публикации.

Роесс-служба проинформировала, что в больнице им. Середавина "после констатации смерти тела умерших помещаются в холодильные камеры, расположенные в подвале, откуда затем транспортируются в патологоанатомическое отделение. Отделение больницы работает в штатном режиме, задержек с проведением вскрытий нет", утверждает собеседник агентства.

Ранее в паблике "Подслушано Самара" в социальной сети "ВКонтакте" анонимный пользователь разместил публикацию, в которой сообщил, что отделения больницы переполнены.

Кроме того, по данным анонимного пользователя, переполнен морг, из-за чего трупы складывают в подвалах медучреждения. В подтверждение в посте было выложено фото, но сейчас оно удалено.