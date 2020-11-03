ВСЕ ФОТО Сотрудники российских спецслужб получат право на второе гражданство "по служебным основаниям"

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Госдума передала в Совет Федерации принятые ею поправки в законы о внешней разведке и ФСБ, внесенные президентом РФ Владимиром Путиным во исполнение поправок к Конституции

Moscow-Live.ru / Незговоров Михаил Со вторым гражданством невозможно было поступить на службу или работу в ФСБ, а наличие вида на жительство или другого подобного документа могло стать основанием не только для отказа в приеме на работу или службу в ФСБ, но и для увольнения

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Госдума передала в Совет Федерации принятые ею поправки в законы о внешней разведке и ФСБ, внесенные президентом РФ Владимиром Путиным во исполнение поправок к Конституции.

Как пишут "Ведомости", законопроект устанавливает запрет вида на жительство в другой стране для военнослужащих, федеральных гражданских служащих и работников ФСБ, а также для сотрудников органов внешней разведки, "если это не обусловлено решением задач оперативно-служебной и разведывательной деятельности".

До сих пор запрета иметь вид на жительство в другом государстве не было только для сотрудников Службы внешней разведки (СВР), им было запрещено иметь только гражданство другой страны. В то же время сотрудникам ФСБ действующий закон запрещал иметь как второе гражданство, так и вид на жительство или другой подобный документ в другой стране.

Со вторым гражданством невозможно было поступить на службу или работу в ФСБ, а наличие вида на жительство или другого подобного документа могло стать основанием не только для отказа в приеме на работу или службу в ФСБ, но и для увольнения. Теперь наличие вида на жительство в другой стране или другого документа, дающего право постоянно в ней жить, исключено из перечня оснований для увольнения из ФСБ.

Кроме того, новый закон снимает тотальный запрет на второе гражданство для сотрудников ФСБ и СВР. Запрет не будет распространяться на сотрудников ФСБ, в отношении которых специальное решение примет руководитель службы. Такое решение должно быть "обусловлено решением задач оперативно-служебной деятельности".

Похожая оговорка включена и в закон о внешней разведке, который регламентирует деятельность СВР. Но в этом случае не сказано, кто должен давать разрешение сотруднику на второе гражданство или вид на жительство в другом государстве: наличие запрещенных документов должно быть "обусловлено решением задач разведывательной деятельности". В ФСБ и СВР необходимость новой оговорки пока не прокомментировали.

По общему правилу российским госслужащим запрещено иметь гражданство других государств, что является основанием для увольнения. Людям, замещающим государственные и выборные должности, также запрещено иметь вид на жительство в других государствах и другие подобные документы. С 2014 года все россияне, имеющие второе гражданство или вид на жительство в другой стране, обязаны уведомлять об этом миграционное управление МВД.

Как пояснил первый зампредседателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, потребность во втором гражданстве или в виде на жительство теоретически может быть у сотрудников спецслужб "по роду деятельности". Юристы же отмечают, что запрет на наличие гражданства иностранного государства у сотрудников ФСБ и СВР всегда являлся строгим, а допустимость иностранного гражданства для оперативной деятельности вряд ли станет механизмом для обхода ограничений. В Национальном антикоррупционном комитете, в свою очередь, заявили, что наличие второго гражданства может стать основанием для перевербовки и одним из признаков того, что лицо может работать не в интересах государства.

Политолог Алексей Макаркин отмечает, что, с одной стороны, известны истории, когда российские разведчики действительно имели документы, дающие право жить в другой стране, и подолгу там жили. Он напоминает, что в свое время целая группа российских разведчиков, включая Анну Чапман, была арестована в США после того, как о них рассказал сбежавший из России полковник Александр Потеев. Однако, с другой стороны, подобная практика действительно может стать основанием для злоупотреблений.