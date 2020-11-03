В России за последние сутки выявлено 18 648 случаев коронавируса в 85 регионах, 355 человек скончались

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Евгений Самарин В Москве подтверждено 5150 новых случаев COVID-19, умерли 63 человека. За сутки в столице госпитализировано 1355 пациентов, 367 человек находятся на ИВЛ. В Петербурге за сутки прибавилось 944 заболевших

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В России за последние сутки выявлено 18 648 случаев коронавируса в 85 регионах, 355 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране отмечено 1 673 686 заболевших и 28 828 умерших.

В Москве подтверждено 5150 новых случаев COVID-19, умерли 63 человека. За сутки в столице госпитализировано 1355 пациентов, 367 человек находятся на ИВЛ. В Петербурге за сутки прибавилось 944 заболевших, 59 скончались. Губернатор Александр Беглов накануне заявил о критическом уровне заболеваемости коронавирусом в городе и допустил введение жестких ограничений, если люди не будут использовать повсеместно средства защиты.

Из российских больниц за сутки выписан 15 331 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 251 364.

Новые случаи COVID-19 по регионам:

Москва - 5150 (63)

Санкт-Петербург - 944 (59)

Московская область - 567 (13)

Нижегородская область - 391 (11)

Архангельская область - 387 (1)

Ростовская область - 310 (14)

Красноярский край - 303 (8)

Воронежская область - 302 (7)

Свердловская область - 283 (8)

Иркутская область - 239 (11)

Республика Бурятия - 236 (10)

Забайкальский край - 233 (6)

Республика Коми - 229 (8)

Хабаровский край - 226 (2)

Алтайский край - 225 (4)

Мурманская область - 216 (6)

Волгоградская область - 211 (3)

Ульяновская область - 211

Приморский край - 205 (2)

Ставропольский край - 203 (5)

Омская область - 202 (4)

Кемеровская область - 198 (7)

Республика Саха (Якутия) - 195 (7)

Саратовская область - 191 (3)

Ханты-Мансийский АО - 189 (4)

Томская область - 187

Оренбургская область - 184

Ямало-Ненецкий АО - 184 (4)

Самарская область - 183 (7)

Новосибирская область - 182 (4)

Кировская область - 172 (1)

Пермский край - 171 (5)

Брянская область - 169 (3)

Челябинская область - 169 (1)

Пензенская область - 162 (4)

Тверская область - 158 (4)

Амурская область - 158

Тюменская область - 151 (5)

Республика Хакасия - 151

Ленинградская область - 141

Республика Крым - 139 (6)

Удмуртская Республика - 135 (6)

Курская область - 133 (3)

Тульская область - 131 (2)

Ярославская область - 131 (3)

Краснодарский край - 130 (6)

Орловская область - 128

Астраханская область - 126 (3)

Костромская область - 125

Ивановская область - 123

Калужская область - 120

Калининградская область - 120

Псковская область - 120

Смоленская область - 115

Белгородская область - 112

Республика Алтай - 111

Сахалинская область - 108

Рязанская область - 106

Владимирская область - 105 (3)

Вологодская область - 105

Тамбовская область - 98 (1)

Республика Калмыкия - 96

Республика Башкортостан - 95 (1)

Республика Тыва - 94

Республика Карелия - 91

Липецкая область - 90 (1)

Новгородская область - 90

Республика Дагестан - 86 (1)

Кабардино-Балкарская Республика - 85 (1)

Карачаево-Черкесская Республика - 84

Курганская область - 81 (2)

Севастополь - 78 (2)

Республика Мордовия - 68 (1)

Республика Северная Осетия - 66

Республика Адыгея - 61 (2)

Республика Ингушетия - 59

Чувашская Республика - 58 (3)

Камчатский край - 57

Еврейская АО - 56

Республика Марий Эл - 49 (1)

Магаданская область - 48

Республика Татарстан - 43 (3)

Чеченская Республика - 14

Ненецкий АО - 6

Чукотский АО - 4

