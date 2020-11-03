В России за последние сутки выявлено 18 648 случаев коронавируса в 85 регионах, 355 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране отмечено 1 673 686 заболевших и 28 828 умерших.
В Москве подтверждено 5150 новых случаев COVID-19, умерли 63 человека. За сутки в столице госпитализировано 1355 пациентов, 367 человек находятся на ИВЛ. В Петербурге за сутки прибавилось 944 заболевших, 59 скончались. Губернатор Александр Беглов накануне заявил о критическом уровне заболеваемости коронавирусом в городе и допустил введение жестких ограничений, если люди не будут использовать повсеместно средства защиты.
Из российских больниц за сутки выписан 15 331 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 251 364.
Новые случаи COVID-19 по регионам:
Москва - 5150 (63)
Санкт-Петербург - 944 (59)
Московская область - 567 (13)
Нижегородская область - 391 (11)
Архангельская область - 387 (1)
Ростовская область - 310 (14)
Красноярский край - 303 (8)
Воронежская область - 302 (7)
Свердловская область - 283 (8)
Иркутская область - 239 (11)
Республика Бурятия - 236 (10)
Забайкальский край - 233 (6)
Республика Коми - 229 (8)
Хабаровский край - 226 (2)
Алтайский край - 225 (4)
Мурманская область - 216 (6)
Волгоградская область - 211 (3)
Ульяновская область - 211
Приморский край - 205 (2)
Ставропольский край - 203 (5)
Омская область - 202 (4)
Кемеровская область - 198 (7)
Республика Саха (Якутия) - 195 (7)
Саратовская область - 191 (3)
Ханты-Мансийский АО - 189 (4)
Томская область - 187
Оренбургская область - 184
Ямало-Ненецкий АО - 184 (4)
Самарская область - 183 (7)
Новосибирская область - 182 (4)
Кировская область - 172 (1)
Пермский край - 171 (5)
Брянская область - 169 (3)
Челябинская область - 169 (1)
Пензенская область - 162 (4)
Тверская область - 158 (4)
Амурская область - 158
Тюменская область - 151 (5)
Республика Хакасия - 151
Ленинградская область - 141
Республика Крым - 139 (6)
Удмуртская Республика - 135 (6)
Курская область - 133 (3)
Тульская область - 131 (2)
Ярославская область - 131 (3)
Краснодарский край - 130 (6)
Орловская область - 128
Астраханская область - 126 (3)
Костромская область - 125
Ивановская область - 123
Калужская область - 120
Калининградская область - 120
Псковская область - 120
Смоленская область - 115
Белгородская область - 112
Республика Алтай - 111
Сахалинская область - 108
Рязанская область - 106
Владимирская область - 105 (3)
Вологодская область - 105
Тамбовская область - 98 (1)
Республика Калмыкия - 96
Республика Башкортостан - 95 (1)
Республика Тыва - 94
Республика Карелия - 91
Липецкая область - 90 (1)
Новгородская область - 90
Республика Дагестан - 86 (1)
Кабардино-Балкарская Республика - 85 (1)
Карачаево-Черкесская Республика - 84
Курганская область - 81 (2)
Севастополь - 78 (2)
Республика Мордовия - 68 (1)
Республика Северная Осетия - 66
Республика Адыгея - 61 (2)
Республика Ингушетия - 59
Чувашская Республика - 58 (3)
Камчатский край - 57
Еврейская АО - 56
Республика Марий Эл - 49 (1)
Магаданская область - 48
Республика Татарстан - 43 (3)
Чеченская Республика - 14
Ненецкий АО - 6
Чукотский АО - 4