Komokvm / DepositPhotos На Керченском мосту 10 часов удерживали около 200 крымских татар

Komokvm / DepositPhotos

С вечера 2 ноября на Керченском мосту удерживались сотни крымских татар, которые выехали из Крыма в Ростов-на-Дону на оглашение приговора фигурантам красногвардейского дела "Хизб ут-Тахрир"*, сообщает "Крым. Реалии" со ссылкой на объединение "Крымская солидарность".

По словам активистов, сотрудники ДПС задерживали татар в разных районах Крыма и на въезде на Керченский мост. У них собрали паспорта, мотивируя тем, что необходима проверка личности по базе данных. Некоторым водителям угрожали штрафами в размере 200 тысяч рублей, предлагая взамен вернуться обратно в сопровождении ДПС. К посту ДПС на въезде на Керченский мост прибыл отряд ОМОНа и Росгвардии.

По информации крымской правозащитницы Лутфие Зудиевой, на Керченском мосту заблокировали проезд около 200 крымским татарам. "Поступает информация, что мост закрыли до 8 часов утра. Кто отдал такое распоряжение - выясняется. Машины загоняют на стоянки. Людей незаконно удерживают с 9 часов вечера и создают риски для здоровья - без питания, горячего питья. Температура воздуха этой ночью +12. Среди задержанных, в том числе, пожилые люди и женщины", - сообщила Зудиева накануне в Facebook.

Позднее стало известно, что всем удерживаемым на Керченском мосту вернули документы в районе 7 часов утра по местному времени. После десятичасового ожидания люди решили вернуться в Крым. По словам Зудиевой, активисты уже не успели бы на заседание суда, к тому же они опасались, что их могли еще на несколько часов задержать в зоне досмотра автомобилей.

"Паспорта гражданских лиц умышленно держали всю ночь и возвращали с длительными интервалами. Водительские удостоверения и технические паспорта на транспорт вернули только утром. На звонки горячих линий ФСБ и МВД активисты и родственники получали стандартный ответ - "разбираемся". Это беспрецедентные меры со стороны сотрудников поста ДПС ГИБДД, которые они применили под давлением сотрудников ФСБ - людей в гражданском, не представлявшимся в ходе общения", - заявили в "Крымской солидарности".

Российские правоохранительные органы официально ситуацию не комментировали. Адвокат Николай Полозов отметил, что российские силовики нарушили право на свободу передвижения по отношению к крымскотатарским активистам.

В феврале 2019 года в домах крымских татар в поселке Октябрьское Красногвардейского района Крыма провели обыски и задержали нескольких местных жителей: Рустема Эмирусеинова, Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулганиева. ФСБ России утверждает, что задержанные причастны к деятельности запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир"*.​ По версии следствия, не позднее 2017 года в Красногвардейском районе Крыма Эмирусеинов создал ячейку ХТ* (ч. 1 ст. 205.5 УК РФ), а Абдулганиев и Абхаиров стали ее участниками (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). ФСБ утверждает, что обвиняемые изучали ислам, идеологию ХТ* и агитировали односельчан.

3 ноября ожидается вынесение приговора по этому делу: российский прокурор просил суд признать крымских татар виновными и назначить наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на сроки от 15 до 18 лет.

При этом адвокат Сергей Легостов рассказывал, что дело о захвате власти во всем государстве завели лишь на основании экспертной оценки учения исламской организации, а не из-за их конкретных действий. Так, программа ХТ* предусматривает объединение территорий с мусульманским населением в единое государство - халифат. Поскольку такие регионы есть и в России, то, по мнению следствия, обвиняемые, пропагандируя идеи ХТ*, "осуществляли деятельность, направленную на создание условий для насильственного захвата власти и насильственного изменения конституционного строя РФ".

"Мемориал" считает незаконным объявление ХТ* террористической организацией в 2003 году. В решении Верховного суда, которым разом запрещается деятельность большой группы исламских организаций, ХТ* посвящен один абзац из трех предложений. В них не содержится никаких доказательств ее террористической деятельности.

За годы, прошедшие с принятия решения о признании ХТ* террористической организацией, к уголовной ответственности по обвинениям, связанным с участием в ней, были привлечены сотни мусульман. В настоящее время за решеткой находятся порядка 300 человек. После присоединения украинского Крыма к России в 2014 году жертвами преследования стали и местные мусульмане, не менее 60 из которых в настоящее время в связи с этим лишены свободы.

"Раскрытие" серийных дел, связанных с ХТ*, предельно упрощено, для достижения "высоких результатов" требуются минимальные усилия. Спецслужбы получили возможность многократно завышать показатели раскрываемости (собственную полезность), манипулируют представлениями о террористической угрозе, подменяют реальную антитеррористическую борьбу имитационной. В то же время, именно антитеррористическими соображениями объясняется принятие законов, ограничивающих права граждан. Таким образом, антитеррористические имитации работают на упрочение субъектами власти властных полномочий", - подчеркивал "Мемориал".

Несправедливость и незаконность преследования мусульман, обвиняемых в причастности к ХТ*, в Крыму усугубляется тем, что по украинскому законодательству эта организация легальна. "Согласно документам следствия, многие обвиняемые законно вступили в ХТ* еще до оккупации Крыма Россией. И само уголовное преследование по обвинениям в участии в деятельности ХТ* в Крыму, и методы его осуществления, на наш взгляд, нарушают Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны, а также нормы обычного гуманитарного права", - подчеркнули в "Мемориале".

Большинство фигурантов этих дел - участники общественного движения "Крымская солидарность". Это объединение оказывает помощь крымским политзаключенным и их семьям. Оно ежедневно сообщает о нарушениях российскими силовиками прав человека в Крыму и выступает с критикой властей.

*"Хизб ут-Тахрир" (ХТ) - международное религиозное движение и политическая партия, запрещенная Верховным судом в РФ в 2003 году как террористическая организация. На территории Украины и большинства европейских стран ХТ действует без ограничений на уровне национальных законодательств.