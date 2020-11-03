Столичное правительство планирует выделить из бюджета столицы 10 млрд рублей на массовую вакцинацию москвичей от коронавируса в 2021 году

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин В Роспотребнадзоре уточнили, что для граждан России вакцинация их продуктом будет бесплатной и добровольной

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

Столичное правительство планирует выделить из бюджета столицы 10 млрд рублей на массовую вакцинацию москвичей от коронавируса в 2021 году. Это 78% от всех денег, заложенных в городском бюджете на профилактику инфекционных заболеваний, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"Проект бюджета на 2021-2023 годов обеспечивает безусловное выполнение всех действующих социальных обязательств перед москвичами, а также финансирование дополнительных расходов, необходимых для преодоления негативных последствий пандемии COVID-19. Социальные расходы составят более 56% расходов городского бюджета или порядка 1,8 трлн рублей, увеличившись более чем на 90 млрд рублей по сравнению с бюджетом на 2020 год", - говорится в сообщении мэрии.

В пресс-службе не уточняют, какую именно вакцину планирует закупать столица для москвичей. На сегодня в России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса: векторная "Спутник V", разработанная в НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи, и эпитопная "ЭпиВакКорона", разработанная научным центром Роспотребнадзора "Вектор". В Роспотребнадзоре уточнили, что для граждан России вакцинация их продуктом будет бесплатной и добровольной, пишет Znak.com. Пока обе вакцины проходят третью стадию клинических испытаний.