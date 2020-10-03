В Нижнем Новгороде люди принесли цветы и свечи к месту гибели главного редактора местного интернет-издания KozaPress Ирины Славиной

Городские бастионы / ВКонтакте Ирина Славина

Фото со страницы Ирины Славиной в соцсети "ВКонтакте"

В Нижнем Новгороде люди принесли цветы и свечи к месту гибели главного редактора местного интернет-издания KozaPress Ирины Славиной, сообщает "Нижний Новгород онлайн".

Память журналистки уже пришли почтить не менее 150 человек. Жители прошли по Большой Покровской улице и возложили цветы рядом с театром имени Горького у памятника козе, в честь которого Славина назвала свое издание. Несколько десятков человек во время шествия скандировали "Государство убивает!".

Днем к зданию МВД, где умерла Ирина Славина, приехали ее муж и дочь.

Ирина Славина совершила самоубийство у здания областного управления МВД 2 октября. Перед этим она написала на странице в Facebook: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".

Накануне журналистка сообщала об обыске в ее квартире. По ее словам, "искали брошюры, листовки, счета "Открытой России".

В региональном управлении Следственного комитета отрицают связь между самоубийством Славиной и проводившимися обысками. В ведомстве говорят, что она проходила по делу свидетелем, в рамках которого проводились обыски.