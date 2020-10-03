Алексей Садöмöвский / Twitter Фото, сделанное после обыска в квартире нижегородского политика Алексея Садомовского 1 октября 2020 года

Алексей Садöмöвский / Twitter

Следователи перепутали Нижний Новгород и Великий Новгород в постановлении о возбуждении уголовного дела, в рамках которого прошел обыск у главного редактора "Коза Пресс" Ирины Славиной, сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" исполнительный директор "Открытки" Андрей Пивоваров.

"У нас в сентябре вообще не было никаких мероприятий в Нижнем Новгороде, проведение которых вменяют правоохранительные органы. Они говорят: "Вот, были тренинги", но мы проводили их в Великом Новгороде. То есть они перепутали Нижний Новгород с Великим и возбудили это уголовное дело (о деятельности нежелательной организации). Таким образом там все сфальсифицировано", - заявил он.

Пивоваров также подчеркнул, что "Открытка" является "легальной российской организацией, и это признано решениями московских судов".Он добавил, что потрясен новостью о самосожжении Славиной около здания обоастного МДВ в Нижнем Новгороде и подчеркнул, что "никакого отношения к "Открытой России" она не имела".

Ирина Славина совершила самоубийство у здания областного управления МВД 2 октября. Перед этим она написала на странице в Facebook: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".

Профсоюз журналистов и работников СМИ потребовал провести расследование смерти главного редактора нижегородского издания KozaPress Ирины Славиной, совершившей акт самосожжения около здания МВД в Нижнем Новгороде. Это заявление было опубликовано в группе профсоюза в Facebook.

В октябре прошлого года главреда KozaPress оштрафовали на 70 тыс. рублей за "неуважительный" пост про мемориальную доску Сталину. В посте Ирина Славина, возмущенная тем, что "на доме повесили морду Сталина", предложила переименовать Шахунью. При этом она посоветовала переставить буквы так, что корень слова стал нецензурным, обозначающим мужской половой орган.

Летом 2019 года Славину также признавали виновной в участии в деятельности нежелательной организации за репосты собственных новостей об этих лекциях. Тогда суд оштрафовал ее по административной статье на 5 тысяч рублей.

В марте 2019 года суд в Нижнем Новгороде оштрафовал Ирину Славину на 20 тысяч рублей, признав её виновной в организации несогласованного шествия памяти Бориса Немцова. 24 февраля Славина прошла по Большой Покровской улице в центре города с портретом политика. Вместе с ней шли еще несколько десятков человек, которые затем возложили на Театральной площади города цветы в память о Борисе Немцове.

Главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов попросил генерального прокурора провести проверку в связи с суицидом Ирины Славиной и рассмотреть возможность возбуждения уголовного дела о доведении до самоубийства.