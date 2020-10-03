В Instagram министерства, где опубликовано видео с пляжа, утверждается, что он "совершенно чистый", а инспектора природного парка "Налычево" "ничего аномального" не зафиксировали

Фото: Полина Грудистова / youtube.com Журналист Юрий Дудь, в свою очередь, опубликовал в Instagram видео жителя Камчатки и основателя школы серфинга Snowave Surf School Антона Морозова, на котором видно пятно в Тихом океане и "кладбище" морских животных на берегу

Фото: yurydud / instagram.com

Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе вице-премьер Юрий Трутнев поручил разобраться в причинах массовой гибели животных на побережье Камчатского края и заявил о недопустимости действий, которые приводят к уничтожению уникальной природы региона.

"Необходимо принять оперативные меры по устранению последствий загрязнения, сделать все возможное, чтобы впредь такая ситуация не смогла повториться. Виновные должны быть выявлены и наказаны. Уверен, что губернатор проявит бдительность и примет личное участие в организации работ по ликвидации последствий экологического бедствия", - заявил Трутнев, слова которого приводит пресс-служба его аппарата.

В ситуации поручено разобраться правительству Камчатского края совместно с местным управлением Росприроднадзора, Северо-Восточным территориальным управлением Росрыболовства и Камчатской межрайонной природоохранной прокуратурой, передает ТАСС. Контроль за выполнением поручения возложен на аппарат полпреда.

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Минприроды РФ сообщило, что экологическая ситуация на Камчатке находится под контролем федеральных и региональных властей. Специалисты Росприроднадзора взяли пробы воды, результаты станут известны 5 октября. Представители ведомства и местные власти принимают дополнительную информацию от жителей, создана рабочая группа.

Следственное управление СК РФ по Камчатскому краю начало процессуальную проверку информации о гибели животных. "По предварительным данным, в результате попадания в морские прибрежные воды повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов от неустановленного источника в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерная произошла гибель морских обитателей Тихого океана, а также морская вода изменила цвет", - заявили в ведомстве.

Отобраны дополнительные пробы морской воды, атмосферного воздуха и песка. По результатам лабораторных исследований будет дана правовая оценка случившемуся.

В Минприроды Камчатского края отчитались о проверке Халактырского пляжа утром 3 октября, где накануне были были обнаружены трупы сотен морских животных и показали видео чистой прибрежной полосы. "По состоянию на 3 октября мертвых морских животных на Халактырском пляже нет, вода нормального цвета и запаха. При этом в некоторых бухтах, в частности в бухте "Малая Лагерная", действительно на берегу обнаружены выброшенные штормом морские животные", - говорится на сайте ведомства.

Врио министра природных ресурсов и экологии края Алексей Кумарьков заявил, что специалисты управления Гидрометслужбы по Камчатскому краю зафиксировали "единичные превышения по нефтепродуктам и фенолам": по нефтепродуктам - в 3,6 раза, по фенолам - в 2,5 раза. Отмечается, что это "ненормальная ситуация, но вместе с тем, данные превышения не могли привести к тяжелым экологическим последствиям".

Выброс животных в Большой и Малой Лагерных бухтах специалисты, по словам Кумарькова, связали с "волноприбойной деятельностью", так как за сутки до обнаружения трупов в Авачинском заливе был сильный шторм с высотой волн до 9 метров и порывами ветра до 30 метров в секунду.

В Instagram министерства, где опубликовано видео с пляжа, утверждается, что он "совершенно чистый", а инспектора природного парка "Налычево" "ничего аномального" не зафиксировали. В соцсетях на видео отреагировали скептически, заметив, что пляж перед съемкой явно был тщательно убран: на песке остались борозды от техники.

При этом еще вечером 2 октября Кумарьков говорил, что в бухтах, по предварительным данным, есть превышения по "нефтепродуктам, фенолам и аммонийной группе". Он добавил, что предварительно можно говорить о возможном сбросе льяльных (загрязненных нефтепродуктами) вод или нефтепродуктов с проходящих судов, "но конкретный источник загрязнения будет выяснен федеральными надзорными структурами".

Журналист Юрий Дудь, в свою очередь, опубликовал в Instagram видео жителя Камчатки и основателя школы серфинга Snowave Surf School Антона Морозова, на котором видно пятно в Тихом океане и "кладбище" морских животных на берегу.

По словам Морозова, еще три недели назад серферы начали испытывать "странные неприятные симптомы. Помутнение, сухость, боль и ощущение пленки на глазах. Першило горло, отекали и садились связки". Вкус воды был горьким, а не соленым. Вскоре у обитателей лагеря, около 20 человек, появились симптомы отравления, которые они приняли за кишечную инфекцию или своеобразную аллергию. Позже симптомы у людей начали проявляться и без контакта с водой.

"В понедельник информация вышла в сеть. Власти отправили специалистов брать пробы. Вода становилась все более странной, мутной, густой. Из разных концов побережья приходили фото и видео, на которых - горы мертвых обитателей повсюду", - рассказал Морозов. Предварительные результаты проб показали превышение нефтепродуктов в четыре раза и фенола - в два раза.

"Недавно получили от Greenpeace спутниковые снимки реки, которая впадает в океан, и которая, очевидно, и принесла смерть всему живому. Снимки в хронологии 1, 9, 24 сентября показывают, что 9-го числа река уже выливала тоннами отраву в океан", - отметил серфер. Таким образом, по его словам, "уже месяц из реки изливается яд, который убивает все вокруг".

Спортсменка Наталья Данилина, катавшаяся на Камчатке еще в августе, рассказала Instagram, что в начале октября ей диагностировали химический ожог роговицы. Симптомы появились у нее спустя три недели после приезда на Камчатку: "в глазах появлялась белая пелена, зрение ухудшалось, сухость". Сначала это показалось естественной реакцией на сочетание яркого солнца и соленой воды, но потом девушка "в один день перестала различать предметы на расстоянии трех метров". Похожие жалобы она слышала от других серферов на Халактырском пляже: "Кого-то рвало, у других появились проблемы с дыхательными путями, кашель".

"Я не хочу наводить панику или кидаться беспочвенными обвинениями, но за неделю мы не получили ни одного ответа. И я очень сомневаюсь, что все это пройдёт само и без последствий для обитателей океана. Мол, "поболит и перестанет". Не перестанет", - написала Данилина.

Эксперт: проблема связана с военными. Флот открещивается

Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в беседе с "Новой газетой" предположил, что экологическая катастрофа может быть связана с военным присутствием в океане базы Тихоокеанского флота. Он сомневается в том, что это был слив нефтепродуктов с какого-либо судна, так как на берег выбросило животных, обитающих на большой глубине.

Савельев считает, что произошел "серьезный вброс", но власти не хотят или не могут говорить, что именно произошло, а это "в совокупности с первым и со вторым говорит о том, что проблема эта связана с военными". Он напомнил об аварии под Норильском, ущерб от которой Росрыболовство оценило в 40 млрд рублей. На Камчатке же, по мнению Савельева, ущерб водным биоресурсам "гораздо мощнее и больше" этой суммы, так как, в отличие от Норильска, катастрофа затронула океан, где ведется промышленный промысел рыбы.

В отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного-военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту заявили, что флот не имеет отношения к произошедшему. В последнее время на военных полигонах Камчатки крупных учений, которые могли повлиять на экосистему, не проводилось. "На полигоне Радыгино начиная с июня по настоящее время никаких учений с использованием тяжелой боевой техники не было", - сказали в пресс-службе.

Также в данный период не проводились учения кораблей и судов Тихоокеанского флота в акватории Авачинского залива, примыкающей к Халактырскому пляжу. А зафрахтованные в интересах Минобороны России корабли не осуществляли перевозок крупных партий нефтепродуктов.

Также отмечается, что в номенклатуре горюче-смазочных материалов, использующихся в войсках и силах на северо-востоке России, нет нефтепродуктов и веществ, содержащие в своем составе фенол и его соединения. Тихоокеанский флот готов оказать помощь в устранении загрязнения, если с такой просьбой обратятся власти Камчатского края.

В Гринписе считают, что где-то вблизи бухт есть постоянный источник загрязнений, так как опасные вещества не вымываются даже после штормов, передает "Эхо Москвы".

Губернатор Камчатки не советует ходить на Халактырский пляж

На сайте Минприроды Камчатки говорится, что губернатор края Владимир Солодов еще на прошлой неделе поручил "оперативно организовать работу по выявлению причин загрязнения прибрежных вод и принять все необходимые меры для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье жителей".

Солодов отметил, что экологическая обстановка на Халактырском пляже вызывает "серьезные опасения и озабоченность". "Пока единственное, что можно сказать, что загрязняющие вещества в воде есть. Финальная проба еще не готова", - отметил он. Солодов поручил создать рабочую группу, которая будет держать ситуацию с загрязнением морской воды на контроле до ее полной стабилизации.

"Сейчас анализируется масштаб явления и причины для их устранения, принятие блокирующих мероприятий. Главное, что мы сейчас должны сделать, - это воздержаться от посещения нашего излюбленного места отдыха - Халактырского пляжа - в наступающие выходные, несмотря на хорошую погоду. Это позволит нам обезопасить жизнь и здоровье", - призвал Солодов жителей и гостей Камчатки. Он пообещал информировать жителей о результатах пробы воды и деятельности рабочей группы, "вплоть до детального выяснения всех причин и обстоятельств".

Солодов также анонсировал в своем Instagram объезд всех бухт, откуда поступали сигналы о загрязнении. 4 октября он намерен посетить Халактырский пляж и Малую Лагерную бухту, а также объехать Авачинскую бухту с воды. Губернатор пригласил "всех заинтересованных присоединяться".