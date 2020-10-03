Ирина Славина

Фото: Ирина Славина / facebook.com 3 октября дочь Ирины Славиной Маргарита вышла на одиночный пикет в центре Нижнего Новгорода с плакатом: "Пока моя мама горела заживо, вы молчали". Пикеты в память о погибшей журналистке прошли и в других городах России

Фото: Экооборона / youtube.com

Члены двух постоянных комиссий президентского Совета по правам человека - по свободе информации и правам журналистов и по гражданским свободам и гражданской активности - потребовали проверить обоснованность обыска у главного редактора нижегородского издания Koza Press Ирины Славиной (Мурахтаевой), предшествовавшего ее самоубийству.

Правозащитники попросили проверить действия силовиков на признаки преступлений по статьям 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий" и 110 УК РФ "Доведение до самоубийства". Генпрокурора России Игоря Краснова просят взять расследование под личный контроль.

"Славина систематически подвергалась преследованиям со стороны местных силовых органов. Огромные штрафы, ставящие семью на грань нищеты, и, наконец, возмутительный обыск с изъятием всех средств для профессиональной деятельности у человека, проходящего по делу свидетелем - все это, вне зависимости от личных психологических особенностей Славиной, не могло добавить ей душевного равновесия и придать сил противостоять жизненным трудностям", - говорится в в заявлении на сайте СПЧ.

На фоне участившегося нарушения профессиональных прав и преследования журналистов и гражданских активистов самоубийство Славиной "выглядит крайней, но по-своему закономерной формой протеста против тех, кто призван охранять закон, но целенаправленно нарушает его по отношению к журналистам", отметили авторы обращения.

Заявление нижегородского управления СК о том, что смерть Славиной не связана с проведением у нее обысков, в СПЧ назвали "верхом цинизма, человеческой и профессиональной несостоятельности". Правозащитники напомнили, что обыск проводился в 6 утра и был сопряжен с "унижением человеческого и профессионального достоинства" и изъятием личных вещей семьи.

2 октября Ирина Славина подожгла себя у здания Главного управления МВД по Нижегородской области и скончалась на месте. За час до этого она оставила в Facebook запись: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию". Обыск у нее прошел в рамках уголовного дела против предпринимателя Михаила Иосилевича, которого подозревают в сотрудничестве с нежелательной организацией (статья 284.1 УК РФ) из-за работы с "Открытой Россией". Исполнительный директор "Открытки" Андрей Пивоваров сообщил, что следователи в постановлении о возбуждении уголовного дела перепутали Нижний Новгород и Великий Новгород.

"Перед началом обыска мне предложили добровольно сдать брошюры и листовки "Открытой России". Понятно, что я ничем не могла помочь следствию, поскольку я никак не связана с "Открытой Россией". Дальше начался обыск, он длился более 4 часов", - рассказала Славина изданию The Insider в день гибели.

В ходе обысков были изъяты все электронные носители не только самой журналистки, но и ее мужа, а также их телефоны. С адвокатом Славиной связаться не дали. По ее словам, силовики подозревают "Открытую Россию" в финансировании протестов в Нижнем Новгороде против против "грабительского и карательного" благоустройства парка "Швейцария" - одной из самых знаковых зеленых зон в городе. Каждый вторник люди выстраиваются в живую цепь возле парка. Славина освещала эти протесты и сама дважды вставала в эту цепь.

До рокового обыска Славину несколько раз штрафовали на внушительные суммы. В конце июля она получила 65 тысяч рублей штрафа по статье о фейках из-за публикацию о том, что глава Академии самбо в Кстово общался с людьми, будучи заражен коронавирусом.

В октябре 2019 года Славиной назначили штраф в 70 тысяч рублей по статье о неуважении к власти из-за поста в фейсбуке о мемориальной доске Сталину в городе Шахунья. В нем Славина предложила изменить название города так, что его корнем стало нецензурное слово. При этом закон об оскорблении власти не предусматривает наказания за такого рода каламбуры, отметили в СПЧ. В марте 2019 года Славину оштрафовали 20 тысяч за организацию акции памяти убитого политика Бориса Немцова.

Возбудить уголовное дело по факту самоубийства Ирины Славиной ранее потребовало движение в защиту прав избирателей "Голос". Штаб Алексея Навального в Нижнем Новгороде заявил, что дело должно быть возбуждено по факту доведения до самоубийства группой лиц по предварительному сговору, и назвало потенциальных фигурантов: следователя Андрея Шлыкова, возбудившего уголовное дело, по которому у Славиной прошёл обыск; прокурора Николая Борозинца, давшего ход делу, и судью Алексея Ползунова, разрешившего обыски. Также фигурантами, по мнению активистов штаба, должны стать "все сотрудники СК, ЦПЭ, ФСБ, полиции и других ведомств, которые участвовали в политической травле независимой журналистки".

Профсоюз журналистов и работников СМИ также потребовал расследовать гибель Ирины Славиной как доведение до самоубийства. "Это не просто самоубийство, это самосожжение, на такое человек может пойти, только когда его довели до крайней степени отчаяния. И чтобы это дело не оказалось в руках тех же самых следователей, которые с Ириной боролись, несомненно, нужна максимальная огласка, чтобы это дело стало федерального уровня и этим занимались федеральные органы" , - сказал "Эху Москвы" член руководства профсоюза Константин Ворович.

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов обратился к генпрокурору РФ с просьбой возбудить уголовное дело о доведении до самоубийства. В обращении говорится, что поводом для проведения проверки служит предсмертная записка Славиной, в которой она просит винить в своей смерти Российскую Федерацию.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала тщательно разобраться в причинах самоубийства Славиной, но отметила, что поступок журналистки "трудно понять". "В любом случае уход из жизни - это уход от борьбы за свои права. Трудно понять человека, который отдал Богом данную жизнь из-за обиды на государство. Ни одна обида не стоит такой цены", - написала Москалькова в Instagram.

СУ СК по Нижегородской области назначил посмертную психолого-психиатрическую экспертизу Ирины Славиной, "чтобы установить психическое состояние женщины". Друг журналистки, нижегородский правозащитник Станислав Дмитриевский в разговоре с "Открытыми медиа" отметил, что Славина принимала близко к сердцу то, о чем писала, но у нее не было депрессии и суицидальных мыслей.

"Каждая несправедливость, каждое несчастье. Ира в себе носила всю эту боль. Она занималась расследованием дел, которые фабриковала здесь ФСБ против людей невинных, и в ней просто клокотало. Она пыталась всем помочь, её трясло от этой несправедливости. Трудно сказать, что стало последней соломинкой", - сказал Дмитриевский.

При этом уже после смерти Славиной в ее Facebook обнаружилась запись от 20 июня 2019 года, в которой журналистка размышляла, приблизит ли ее самосожжение возле проходной УФСБ или городской прокуратуры "наше государство к светлому будущему".

3 октября дочь Ирины Славиной Маргарита вышла на одиночный пикет в центре Нижнего Новгорода с плакатом: "Пока моя мама горела заживо, вы молчали". Пикеты в память о погибшей журналистке прошли и в других городах России. На месте гибели Славиной возник стихийный мемориал, куда жители несут цветы и свечи. Ночью неизвестные его зачистили, а неподалеку стали дежурить силовики.