В центре Москвы задержали исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова, сообщается в телеграм-канале "Открытой России".

Ему вменяют нарушение по статье 20.2 КоАП ("нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). За что именно и по какой части этой статьи - пока неясно.

Пивоварова привезли в ОВД "Тверской". Исполнительного директора "Открытой России" хотят оставить в ОВД на ночь, до суда.

Координатор движения Татьяна Усманова уточнила "Новой газете", что Пивоварова задержали в районе Петровки, он был в магазине.

Несколькими часами ранее он вместе с другими участниками оргкомитета кампании "Нет!" подал иск в Верховный суд, оспаривающий процедуру принятия поправок к Конституции. Заявители хотят добиться признание недействительным постановления ЦИК РФ о порядке голосования: он предполагал проведение досрочного голосования, вплоть до 3 недель до даты голосования.

Закон о поправке установил, что голосование должно состояться не раньше, чем через 30 дней после определения даты. Этот срок выдержан не был.