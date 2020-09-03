ВСЕ ФОТО Отравление Алексея Навального боевым веществом нервно-паралитического действия группы "Новичок", подтвержденное лабораторией фармацевтики и токсикологии Вооруженных сил, заставило Кремль давать частые комментарии по делу

АГН Москва / Андрей Любимов Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову несколько дней назад уже пришлось отвечать на вопрос, почему он упорно продолжает избегать упоминания Навального напрямую

Пресс-служба Президента России Кремль по-прежнему не видит повода для возбуждения уголовного дела в России

Moscow-Live.ru

Отравление Алексея Навального боевым веществом нервно-паралитического действия группы "Новичок", подтвержденное лабораторией фармацевтики и токсикологии Вооруженных сил, заставило Кремль давать частые комментарии по делу и придумывать новые эвфемизмы, лишь бы не произносить негласно запрещенную фамилию оппозиционера. Пресс-секретарю президента РФ Дмитрий

Песков несколько дней назад уже пришлось отвечать на вопрос, почему он упорно продолжает избегать упоминания Навального напрямую, называя его абстрактно - "больной", "гражданин РФ", "пациент". "Он является пациентом, он болеет, так мы его и называем", - просто ответил Песков. В новой беседе с журналистами он употребил свежий эвфемизм - "берлинский пациент".

- "Отравление - важная часть российской политической культуры"



Пескову напомнили его собственные слова о том, что для начала расследования случившегося с Навальным со стороны России нужно установить конкретное вещество, которым он был отравлен. Пресс-секретарь президента в ответ на это заявил, что немецкие специалисты пока не предоставили российской стороне конкретной информации о результатах исследований, "которые позволили им прийти к выводу об отравлении". По словам Пескова, Берлин пока не ответил на запрос Генпрокуратуры России о правовой помощи и не сказал ничего конкретного вызванному в МИД послу РФ в Берлине Сергею Нечаеву.

"В этой связи можем повторить, что до отправки пациента в Берлин взятые многочисленные анализы и исследования не выявили каких-либо отравляющих веществ. Мы безусловно заинтересованы в установлении причин произошедшего с берлинским пациентом", - сказал Песков (цитата по "Медузе").

Он сообщил, что российские следственные органы проводят необходимые проверочные действия, которым "однозначно поможет информация германской стороны". Песков выразил надежду, что РФ в ближайшее время получит информацию, которая "поможет выяснить, что же стало причиной того состояния, в котором сейчас находится пациент".

Песков подчеркнул, что взятые биологические пробы "не позволили нашим специалистам - это и врачи, и токсикологи - выявить какие-либо отравляющие вещества". В связи с этим Кремль по-прежнему не видит повода для возбуждения уголовного дела в России. Он добавил, что все необходимые действия со стороны МВД "выполняются абсолютно без какого-либо указания президента", так как в таких указаниях нет необходимости.

В отличие от канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая прямо назвала Навального жертвой преступления и призвала российское правительство ответить на "серьезные вопросы" в связи с отравлением, президент России Владимир Путин не намерен выступать с какими-либо заявлениями.

"По всей видимости, если федеральный канцлер делает такие заявления, значит имеются какие-то существенные результаты исследований специалистов. Не зная, что это за результаты, мы не можем давать оценку. Не видим каких-либо поводов для каких-то особых заявлений главы нашего государства", - сказал Песков.

Также пока не планируется никаких контактов между Путиным и Меркель, но они "достаточно часто общаются по телефону", поэтому если одна из сторон сочтет нужным, разговор может состояться, допустил пресс-секретарь президента РФ.

Он подчеркнул, что в Кремле заинтересованы в установлении причины произошедшего с Навальным, но для этого нужна информация из Германии. Песков призвал "аккуратно" говорить насчет обвинений в адрес российского руководства, для которых "нет никакого повода". "Я не могу вам ответить на вопрос, кому могло бы быть выгодно отравление этого человека. Не думаю вообще, что кому-то это могло бы быть выгодно. Вот если просто трезво смотреть на происходящее", - заявил Песков журналистам.

Также в Кремле, по его словам, не понимают, что может быть причиной для каких-либо новых санкций. "Мы в целом не приемлем санкционного разговора, санкционного языка. Считаем это абсолютно неприемлемым", - сказал он, отметив, что в РФ предпочли бы "находиться в диалоге" с зарубежными партнерами.

Как в Кремле называют Навального: "этот человек", "Саакашвили", "персонаж"...

Журналисты уже давно заметили, что президент РФ, а вслед за ним и его окружение избегают произносить фамилию Алексея Навального. Его называют "персонажем", "фигурантом", "гражданином", "этим"... - кем угодно, только не по имени.

В 2015 году Песков опровергал информацию о том, что Кремль запретил чиновникам и руководителям госкомпаний упоминать оппозиционера публично, но два года спустя подтвердил, что сам глава государства никогда не произносит фамилию неугодного политика.

"По всей видимости, это связано с отношением к этому человеку, которое президент и не скрывал", - предположил Песков. В ходе большой пресс-конференции в 2017 году Путин называл Навального так: "персонаж, которого упомянули", "тот, кого вы назвали", "Саакашвили в российском издании".

В самом начале чемпионата мира по футболу 2018 года с Первого канала внезапно ушел тренер Леонид Слуцкий, допустивший непростительную для госТВ ошибку во время матча сборных Германии и Мексики. Коллега Слуцкого, рассуждая о ходе встречи, заявил, что уступавшие в счете немцы рано или поздно будут вынуждены перейти на "навальный футбол". "Навальный играет в футбол? Ну, интересно было бы глянуть", - отреагировал Слуцкий. Спустя три дня он объявил, что больше не будет комментировать матчи на Первом канале, так как ему "необходимо приступить к другой деятельности".

А в сентябре 2018 года курьезный промах случился на встрече Путина со школьниками - победителями международных олимпиад в сочинском образовательном центре "Сириус". В ходе этой встречи президент рассказывал о своем опыте разведчика, однако проглядел, что один из участников мероприятия был одет в футболку с надписью "Навальный 20!8". Этот юноша в итоге даже попал на совместную фотографию, размещенную на сайте Кремля.