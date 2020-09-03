davincidig / DepositPhotos Жена ведущего "России 1" Сергея Брилева получила британское гражданство вслед за мужем

davincidig / DepositPhotos

Супруга телеведущего "России 1" Сергея Брилева Ирина получила гражданство Великобритании, как и ее муж, сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на базу британских юридических лиц. Запись о получении гражданства была внесена 2 июля в историю компании IBBA PRODUCTIONS LTD, которая зарегистрирована на Брилеву.

По данным реестра, компания зарегистрирована в Лондоне и занимается производством телевизионных программ, постпродакшеном кино, видео и другой коммуникационной деятельностью, проводит консультации по вопросам управления.

О британском подданстве самого Брилева стало известно в 2018 году из расследования Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Он выяснил, что жена ведущего госканала является собственницей квартиры в Лондоне стоимостью 700 тысяч фунтов стерлингов, купленной без займов и ипотеки, хотя семья официально не занимается бизнесом.

"Человек, 17 лет сидящий рядом с Путиным, ведущий его прямые линии и еженедельно рассказывающий нам о том, как хорошо живется в путинской России, - официально подданный ее величества Королевы Великобритании и Северной Ирландии", - заключил Навальный.

Брилев подтвердил, что имеет британское подданство и недвижимость в Лондоне, заявив, что не является госслужащим и не нарушил таким образом закон. Он также отметил, что у его жены британского гражданства нет, а недвижимость приобретена на средства, источники которых прозрачны.

Телеведущий объяснил, что в 1995 году он приехал в Лондон на курсы ВВС и делал несколько сюжетов для "Вестей", после чего ему предложили стать собкором в столице Британии. О стабильном финансировании ВГТРК в конце 90-х можно было "только мечтать", поэтому Брилев с женой ради сохранения для ВГТРК "такой важной точки, как Лондон", решили оплачивать счета корпункта из своего кармана.

"То есть, я превратился в того, кого теперь и в России называют "самозанятым", а с точки зрения британского бухгалтерского учета, у меня возник доход на территории Соединенного Королевства. Значит, надо было платить британские налоги (что и было сделано). Оплаченные налоги и время, проведенное в Британии, позволяли повысить иммиграционный статус. Почему это было не сделать? Поездив по Соединенному Королевству, познав английское общество изнутри, я проникся к нему искренней симпатией", - рассказывал Брилев в Facebook.

Он отметил, что в 2000 году пытался уволиться из ВГТРК из-за отсутствия финансирования, но ему отказали и на следующий год сделали Брилева ведущим "Вестей". Отвечая на призыв журналиста Владимира Познера сдать одно из гражданств, Брилев заявил, что не собирается отказываться от своей "привязанности".

Хотя в Кремле заявили, что наличие британского гражданства у "абсолютного патриота" Брилева не может быть поводом для критики, а сам он ничего не нарушает, Навальный обратил внимание, что ведущий входил в общественный совет МВД и общественный совет Минобороны. Однако членство в этих структурах лиц с иностранным гражданством не допускается. После этого в Кремле признали, что такая ситуация "не красит" журналиста, но с юридической точки зрения "такой проступок не подразумевает ответственности", а сами советы из-за прекращения членства Брилева "не выиграют". В итоге Брилева исключили из общественного совета Минобороны.