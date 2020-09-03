АГН Москва / Сергей Киселев В России отмечено наибольшее число новых случаев коронавируса с середины августа

АГН Москва / Сергей Киселев

За последние сутки в России выявлено 4995 случаев коронавируса в 83 регионах, 114 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.

За последнюю неделю суточный прирост числа заболевших приблизился к 5 тысячам уже в пятый раз и стал максимальным за последние 19 дней, отмечает Forbes.

Всего в стране выявлено 1 009 995 заболевших и 17 528 умерших. Из больниц за последние сутки выписано 5766 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 826 935.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 690 (13)

Санкт-Петербург - 191 (22)

Московская область - 163 (6)

Нижегородская область - 143 (4)

Ростовская область - 139 (4)

Ставропольский край - 130 (3)

Свердловская область - 121 (6)

Саратовская область - 108 (1)

Красноярский край - 108 (6)

Воронежская область - 101 (2)

Волгоградская область - 98 (2)

Самарская область - 98

Ульяновская область - 94 (1)

Краснодарский край - 90

Оренбургская область - 88

Кемеровская область - 86

Пензенская область - 85 (1)

Республика Калмыкия - 79

Приморский край - 77

Иркутская область - 75 (1)

Республика Дагестан - 74 (3)

Мурманская область - 73 (1)

Хабаровский край - 73 (1)

Ханты-Мансийский АО - 72 (1)

Кировская область - 65

Алтайский край - 64 (1)

Пермский край - 59

Карачаево-Черкесская Республика - 56

Челябинская область - 51 (3)

Новосибирская область - 50 (3)

Тюменская область - 49

Республика Бурятия - 49 (1)

Орловская область - 48 (1)

Архангельская область - 48

Сахалинская область - 48

Республика Саха (Якутия) - 47 (6)

Удмуртская Республика - 45

Ямало-Ненецкий АО - 44 (1)

Томская область - 44

Омская область - 43 (5)

Белгородская область - 42 (1)

Ивановская область - 38

Астраханская область - 38

Ярославская область - 37 (1)

Вологодская область - 36

Липецкая область - 34 (1)

Ленинградская область - 34

Забайкальский край - 34

Республика Башкортостан - 32

Республика Мордовия - 32

Владимирская область - 31

Республика Крым - 31

Амурская область - 30

Рязанская область - 29 (1)

Кабардино-Балкарская Республика - 29

Чувашская Республика - 29

Курская область - 28 (1)

Тульская область - 28 (2)

Республика Татарстан - 28 (1)

Республика Алтай - 28

Республика Тыва - 28

Брянская область - 27

Республика Карелия - 27

Калужская область - 26

Тамбовская область - 26

Магаданская область - 26

Костромская область - 24

Республика Коми - 24

Камчатский край - 24

Псковская область - 23

Республика Ингушетия - 23

Республика Северная Осетия - 23

Курганская область - 23 (1)

Республика Хакасия - 23

Тверская область - 22 (3)

Новгородская область - 21

Калининградская область - 20

Республика Адыгея - 20

Смоленская область - 16 (1)

Республика Марий Эл - 16 (2)

Еврейская АО - 7

Чеченская Республика - 6

Севастополь - 6

