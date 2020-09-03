В России отмечено наибольшее число новых случаев коронавируса с середины августа

За последние сутки в России выявлено 4995 случаев коронавируса в 83 регионах, 114 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.
За последнюю неделю суточный прирост числа заболевших приблизился к 5 тысячам уже в пятый раз и стал максимальным за последние 19 дней, отмечает Forbes.
Всего в стране выявлено 1 009 995 заболевших и 17 528 умерших. Из больниц за последние сутки выписано 5766 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 826 935.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 690 (13)
Санкт-Петербург - 191 (22)
Московская область - 163 (6)
Нижегородская область - 143 (4)
Ростовская область - 139 (4)
Ставропольский край - 130 (3)
Свердловская область - 121 (6)
Саратовская область - 108 (1)
Красноярский край - 108 (6)
Воронежская область - 101 (2)
Волгоградская область - 98 (2)
Самарская область - 98
Ульяновская область - 94 (1)
Краснодарский край - 90
Оренбургская область - 88
Кемеровская область - 86
Пензенская область - 85 (1)
Республика Калмыкия - 79
Приморский край - 77
Иркутская область - 75 (1)
Республика Дагестан - 74 (3)
Мурманская область - 73 (1)
Хабаровский край - 73 (1)
Ханты-Мансийский АО - 72 (1)
Кировская область - 65
Алтайский край - 64 (1)
Пермский край - 59
Карачаево-Черкесская Республика - 56
Челябинская область - 51 (3)
Новосибирская область - 50 (3)
Тюменская область - 49
Республика Бурятия - 49 (1)
Орловская область - 48 (1)
Архангельская область - 48
Сахалинская область - 48
Республика Саха (Якутия) - 47 (6)
Удмуртская Республика - 45
Ямало-Ненецкий АО - 44 (1)
Томская область - 44
Омская область - 43 (5)
Белгородская область - 42 (1)
Ивановская область - 38
Астраханская область - 38
Ярославская область - 37 (1)
Вологодская область - 36
Липецкая область - 34 (1)
Ленинградская область - 34
Забайкальский край - 34
Республика Башкортостан - 32
Республика Мордовия - 32
Владимирская область - 31
Республика Крым - 31
Амурская область - 30
Рязанская область - 29 (1)
Кабардино-Балкарская Республика - 29
Чувашская Республика - 29
Курская область - 28 (1)
Тульская область - 28 (2)
Республика Татарстан - 28 (1)
Республика Алтай - 28
Республика Тыва - 28
Брянская область - 27
Республика Карелия - 27
Калужская область - 26
Тамбовская область - 26
Магаданская область - 26
Костромская область - 24
Республика Коми - 24
Камчатский край - 24
Псковская область - 23
Республика Ингушетия - 23
Республика Северная Осетия - 23
Курганская область - 23 (1)
Республика Хакасия - 23
Тверская область - 22 (3)
Новгородская область - 21
Калининградская область - 20
Республика Адыгея - 20
Смоленская область - 16 (1)
Республика Марий Эл - 16 (2)
Еврейская АО - 7
Чеченская Республика - 6
Севастополь - 6