Георгий Албуров / Twitter Сотрудника ФБК Георгия Албурова оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за запуска дрона на съемках

Георгий Албуров / Twitter

Сотрудника ФБК Георгия Албурова оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за запуска дрона во время съемок расследования в Татарстане, сообщил сам Албуров в Twitter.

Cуда над ним не было, пояснил Албуров "МБХ медиа", ему просто "принесли бумаги", где говорится, что он должен 30 тысяч рублей "за то, что "нарушил воздушное пространство Российской Федерации". При этом в документах не было указано ни времени, ни места вменяемого нарушения, отметил он.

Напомним, 31 августа команда ФБК приехала в Татарстан, чтобы сделать расследование из цикла региональных расследований, посвященное "одному важному человеку". Там на Албурова и его съемочную группу напали неизвестные.

Во время съемки, по словам Албурова, за сотрудниками фонда началась погоня: два квадроцикла перекрыли им дорогу и в итоге заблокировали их. Силовики после досмотра забрали у ФБК их личную технику.