Адвокат актера Михаила Ефремова просит суд вынести "любой" приговор, который не будет связан с лишением свободы, по делу о гибели водителя в пьяном ДТП

Московский городской суд / ВКонтакте ДТП с участием артиста Михаила Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве

ЦОДД @gucodd / Twitter

Адвокат актера Михаила Ефремова просит суд вынести "любой" приговор, который не будет связан с лишением свободы, по делу о гибели водителя в пьяном ДТП, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в четверг.

"Прошу вынести любой приговор, но не связанный с лишением свободы", - сказал адвокат Эльман Пашаев в Пресненском районном суде Москвы. Сам Ефремов отказался выступать в судебных прениях.

Пашаев настаивал на том, что актера судят предвзято. "Он гражданин или кто? Нет, он Ефремов и его судят как Ефремова", - заявил защитник. Оглашение приговора состоится 8 сентября.

Ранее в четверг Ефремов заявил в суде, что признает вину. До этого он дважды менял свою позицию на противоположную, то раскаиваясь в содеянном, то отказываясь признать вину по причине потери памяти.

Государственное обвинение попросило приговорить артиста к 11 годам колонии общего режима.

Прокурор заметила, что память Ефремова "избирательна". Он помнит, как искал пиво и что признал вину на допросе сразу после ДТП, однако не помнит, как и с кем выпивал, как оказался в своем джипе. Подсудимый имел возможность "осознавать фактический характер общественной опасности своих действий", подчеркнула она.

Прокурор просила учесть, что Ефремов неоднократно привлекался к административной ответственности, однако попросила признать смягчающим обстоятельством наличие двух несовершеннолетних детей, а также его материальную помощь родственникам погибшего.

Кроме того, прокурор попросила взыскать с Ефремова в пользу старшего сына погибшего Виталия полмиллиона рублей (его защита требует 7,3 миллиона), а также по 1 символическому рублю для вдовы, брата и еще одного сына: сами они запросили именно эту сумму.

ДТП с участием артиста Михаила Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. По версии следствия, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee Overland в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, Ефремов по пути из бара Ulyss выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров скончался от травм. Таганский районный суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест.

20 августа адвокат Ефремова Эльман Пашаев представил в суде свидетеля, который заявил, что Ефремов был в машине не один и не за рулем. Вместе с тем в ходе судебного заседания 6 августа была представлена запись с нагрудного регистратора сотрудника ДПС, на которой Ефремов после аварии признался, что был за рулем автомобиля. Экспертиза ДНК также подтвердила, что Ефремов управлял своим автомобилем во время аварии.

Автотехническая экспертиза показала, что в момент аварии автомобиль актера был исправен. В то же время независимый специалист по автотехническим экспертизам Юрий Фиалко, привлеченный защитой, выразил мнение, что официальная экспертиза была проведена не в полном объеме, а следствие не изучило все обстоятельства аварии. По его словам, необходимо было сделать полное исследование электронного оборудования "джипа" Ефремова, так как из-за неисправности техники машина могла "неконтролируемо ускориться".

Кроме того, в отзыве на официальную автотехническую экспертизу, представленную защитой Ефремова, говорится, что в ней "не раскрыт вопрос влияния через спутник на систему управления, ослепления лазером, неожиданный звонок, вброс отравляющих веществ через систему кондиционирования". Также в экспертизе нет данных об аномалиях, которые якобы могли повлиять на обстоятельства аварии и поведение Ефремова.